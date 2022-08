Homens rendem gerente e assaltam agência bancária em Madalena, Interior do Ceará

Uma agência bancária foi assaltada nesta terça-feira (30) no município de Madalena, no interior do Ceará. Conforme a Polícia Militar, três homens armados com revólveres e vestindo bonés e máscaras renderam o gerente e levaram dinheiro do local.

O posto de atendimento está localizado no Centro da Cidade. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Delegacia Municipal de Madalena e da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) estão à frente das investigações.

Atuam ainda para localizar os suspeitos e reaver o dinheiro o Batalhão de Choque, especializado em Policiamento do Interior (Bepi/Cotar), o Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), o Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e o Policiamento Ostensivo Geral (POG) da Polícia Militar do Ceará.

Legenda: Os homens levaram dinheiro de uma sala da instituição financeira Foto: Reprodução

Denúncias

De acordo com a SSPDS, "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, (85) 3101-0181".