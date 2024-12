Conhece viola nordestina? Shows gratuitos em Fortaleza reúnem violeiros, repentistas e compositores

São várias as violas brasileiras, mas um tipo receberá destaque entre esta terça (17) e quarta-feira (18). É quando acontece o 1º Circuito de Violas Nordestinas no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) Fortaleza. Gratuito, o evento deve reservar boas emoções ao público a partir de nomes consagrados no ramo.

Manassés, Mestre Aurino, Cassio Nobre, Laís de Assis, Raullino Silva, Dona Zélia do Prato e Régis Trindade são algumas das atrações. Eles se dividirão entre shows e oficinas durante os dois dias, sempre com foco no instrumento homenageado.

A iniciativa é idealizada e produzida pelos músicos Julio Caldas e Cassio Nobre. Desde 2009, eles desenvolvem projetos como o Viola de Arame – disco e nome do grupo que fundaram e que excursionou pelo país e pelo exterior.

O Circuito de Violas Nordestinas nasce do desejo desses artistas pesquisadores de ampliar o espaço e os encontros dedicados ao instrumento. Não à toa, para além das apresentações artísticas, instantes de formação e imersão.

O que o evento reserva

Numa grande celebração, o projeto oferece shows de violeiros, repentistas, compositores e estudiosos da viola nordestina fazendo com que o público desfrute de diversas afinações e aplicações da viola, assim como fusões rítmicas, na performance de artistas de diferentes gerações e origens.

A programação também conta com exposições de peças feitas por luthiers, reunindo nestes dias de encontros um panorama sobre a viola nordestina e a diversidade dela. Em resumo: oportunidade completa de desfrutar a diversidade do instrumento, das afinações e fusões a arranjos em diferentes ritmos.

Contemplado com a Bolsa Funarte de Música Pixinguinha 2023, o 1º Circuito de Violas Nordestinas também percorre Salvador e Recife em uma grande celebração da música e do encontro.



Serviço

1º Circuito de Violas Nordestinas

Nesta terça (17) e quarta-feira (18), em diferentes horários, no Centro Cultural Banco do Nordeste (Rua Conde d'Eu, 560 - Centro). Gratuito. Mais informações nas redes sociais.

Programação completa

Terça (17)

Oficinas (14h às 16h): Manassés, Mestre Aurino + Cassio Nobre

Shows (20h): Cassio Nobre, Laís de Assis, Raullino Silva e Régis Trindade

Quarta (18)

Oficinas (14h às 16h): Raullino Silva, Laís de Assis

Shows (20h): Júlio Caldas, Mestre Aurino + Dona Zélia do Prato + Ecinho, Manassés