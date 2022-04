Guia para se divertir na Barra do Ceará: polo gastronômico, passeio de barco e práticas esportivas

Circular pela Barra do Ceará é respirar história, natureza, gastronomia e esporte. Uma dimensão de riquezas que precisa ser vista, sentida e apreciada nos detalhes. O bairro é o mais antigo de Fortaleza. A Capital nasceu ali. O Brasil também poderia ter tido sua origem nessa região, com expedições que antecederam a de Pedro Álvares Cabral.

A Barra, como carinhosamente os moradores a chamam se fez e se faz nos encontros: seja do Rio Ceará com o mar, seja de Fortaleza com Caucaia, seja da juventude com a velha guarda, seja do sagrado com o violado.

O Diário do Nordeste preparou um roteiro para se fazer nesta região de geografia peculiar e atmosfera plural.

Polo gastronômico

Quer tomar um café, um açaí, provar uma sobremesa ou um sanduíche de frente para o mar? Essas e outras coisas estão disponíveis no polo gastronômico da Vila do Mar.

No início do calçadão está o Café Maré, cafeteria que nasceu no meio da pandemia. Unindo natureza, sofistificação e preço popular, o local é o único da cidade com o mar de Fortaleza como cenário. Lá, também, é perfeito para aproveitar o pôr do sol que, segundo moradores, é o mais bonito da Capital.

No cardápio, mais de 100 itens, variando dos tradicionais cuscuz, crepes, tapiocas a sanduíches especiais e sobremesas. Os preços dos pratos vão de R$10,70 a R$32,20.

Legenda: Unindo natureza, sofisticação e preço popular, o Café Maré é o único da cidade com o mar de Fortaleza como cenário Foto: divulgação Legenda: Unindo natureza, sofisticação e preço popular, o Café Maré é o único da cidade com o mar de Fortaleza como cenário Foto: divulgação Legenda: Unindo natureza, sofisticação e preço popular, o Café Maré é o único da cidade com o mar de Fortaleza como cenário Foto: divulgação Legenda: Unindo natureza, sofisticação e preço popular, o Café Maré é o único da cidade com o mar de Fortaleza como cenário Foto: divulgação Legenda: Unindo natureza, sofisticação e preço popular, o Café Maré é o único da cidade com o mar de Fortaleza como cenário Foto: divulgação Legenda: Unindo natureza, sofisticação e preço popular, o Café Maré é o único da cidade com o mar de Fortaleza como cenário Foto: divulgação Legenda: Unindo natureza, sofisticação e preço popular, o Café Maré é o único da cidade com o mar de Fortaleza como cenário Foto: divulgação

Se for lá, não deixe de pedir o café com rapadura. A bebida mistura café expresso, melaço de rapadura e açúcar demerara maçaricado. Você consegue encontrar cafés e bebidas geladas de R$3,50 a R$14,90.

Serviço

Café Maré

Rua José Roberto Sales, 4442 - Barra do Ceará. Aberto de terça a domingo, das 7h às 21h.

Outra boa opção é o Marco Zero Café, que aposta na culinária cearense e no ambiente cultural como diferenciais. O local conecta clientes e colaboradores por meio da história. Com arquitetura que remete ao período colonial, a casa possui piscina e árvores como decoração.

Legenda: Marco Zero Café aposta na culinária cearense e no ambiente cultural como diferenciais Foto: divulgação Legenda: Marco Zero Café aposta na culinária cearense e no ambiente cultural como diferenciais Foto: divulgação Legenda: Marco Zero Café aposta na culinária cearense e no ambiente cultural como diferenciais Foto: divulgação Legenda: Marco Zero Café aposta na culinária cearense e no ambiente cultural como diferenciais Foto: divulgação Legenda: Marco Zero Café aposta na culinária cearense e no ambiente cultural como diferenciais Foto: divulgação Legenda: Marco Zero Café aposta na culinária cearense e no ambiente cultural como diferenciais Foto: divulgação Legenda: Marco Zero Café aposta na culinária cearense e no ambiente cultural como diferenciais Foto: divulgação Legenda: divulgação

No espaço, são realizadas exposições e apresentações culturais periodicamente. Atualmente, o Marco Zero está com uma exposição de riscos em vinil. Um dos queridinhos do cardápio é o cuscuz 'Comi que fiquei triste', que vem recheado de queijo e rodeado de carne de sol, frango e ovo. Os preços partem de R$10.

Serviço

Marco Zero Café

Rua José Roberto Sales, 700 - Barra do Ceará. Aberto de terça a domingo, das 7h às 21h.

A poucos metros dali, o Marítimo Açaí aposta num ambiente descontraído para quem quer tomar açaí após um banho de mar ou ter gastado calorias durante a atividade física na praia. O local é ponto de encontro de kitesurfistas e surfistas. A boa notícia é o preço, com 100g saindo a R$3,69. Se quiser visitar o contêiner durante a noite, não pode deixar de saborear pizzas e calzones. São uma variedade de preços e sabores, com valores a partir de R$19,90 e R$12, respectivamente.

Legenda: O Marítimo Açaí aposta num ambiente descontraído para quem quer tomar aquele açaí após um banho de mar ou ter gastado calorias durante a atividade física no calçadão ou na praia Foto: divulgação Legenda: O Marítimo Açaí aposta num ambiente descontraído para quem quer tomar aquele açaí após um banho de mar ou ter gastado calorias durante a atividade física no calçadão ou na praia Foto: divulgação Legenda: O Marítimo Açaí aposta num ambiente descontraído para quem quer tomar aquele açaí após um banho de mar ou ter gastado calorias durante a atividade física no calçadão ou na praia Foto: divulgação

Serviço

Marítimo Açaí

Rua José Roberto Sales, 4440 - Barra do Ceará. Aberto de terça a domingo, das 16h às 22h.

Outro local que vem conquistando a todos é o Sanduba do Mar. De sanduíches a sushis, o cardápio traz opções também para alérgicos a frutos do mar. Os sanduíches têm nomes de equipes de kitesurfe e custam a partir de R$13,99. Tem de caranguejo, de camarão, de polvo e até de lagosta.

Legenda: No Sanduba do Mar, os sanduíches têm nomes de equipes de kitesurfe e custam a partir de R$13,99 Foto: divulgação Legenda: No Sanduba do Mar, os sanduíches têm nomes de equipes de kitesurfe e custam a partir de R$13,99 Foto: divulgação Legenda: No Sanduba do Mar, os sanduíches têm nomes de equipes de kitesurfe e custam a partir de R$13,99 Foto: divulgação Legenda: No Sanduba do Mar, os sanduíches têm nomes de equipes de kitesurfe e custam a partir de R$13,99 Foto: divulgação Legenda: No Sanduba do Mar, os sanduíches têm nomes de equipes de kitesurfe e custam a partir de R$13,99 Foto: divulgação

Os combos de sushi têm um preço específico de acordo com a quantidade de peças, variando entre R$18 e R$41,99. O ambiente também oferece música ao vivo no fim de tarde.

Serviço

Sanduba do Mar

Rua José Roberto Sales, 959 - Barra do Ceará. Aberto de terça a domingo, das 16h às 22h.

Mercado dos peixes

A diversidade de peixes e frutos do mar chama a atenção tanto do fortalezense quanto do turista que visita o Mercado dos Peixes da Barra do Ceará. Ao todo, mais de 50 tipos espalhados pelos 15 quiosques. O local é perfeito para passear no final da tarde, apreciar o pôr do sol, degustar os petiscos regionais e curtir o happy hour. Além disso, peixes e mariscos podem ser preparados ali mesmo.

Serviço

Mercado dos peixes

Rua José Roberto Sales, s/n - Barra do Ceará. Aberto todos os dias, de 6h às 22h.

Esportes na orla

É difícil falar da Barra do Ceará sem mencionar os esportes. Embora seja o xodó dos surfistas, também é ótima para famílias com crianças e pets ou grupos de amigos que buscam diversão ao ar livre. Na orla da Vila do Mar é possível fazer aulas de surfe, caminhadas, andar de bicicleta e correr. O local é sinalizado e rende ótimas fotos. Tem bastante coisa, uma para cada perfil e bolso.

De iniciante ao atleta de alto rendimento, a Infitness Assessoria Esportiva disponibiliza um programa de treinamento com especialistas, acompanhamento e mentoria para os amantes de corrida. Um pacote de quatro semanas custa R$119. Nele, é ofertado um planejamento personalizado, além de testes e avaliações. Os percursos acontecem por toda a orla da Vila do Mar.

Legenda: De iniciante ao atleta de alto rendimento, a Infitness Assessoria Esportiva disponibiliza um programa de treinamento com especialistas, acompanhamento e mentoria para os amantes de corrida Foto: divulgação

Serviço

Infitness Assessoria Esportiva

Calçadão da Vila do Mar - Barra do Ceará. Funciona todos os dias, com horários específicos de cada programa de treinamento

Se você deseja se aventurar, o local tem opções de escolas para a prática de esportes no mar. As aulas acontecem tanto na areia como dentro d’água. Nas mais teóricas, você aprende a se equilibrar na prancha, a remar e a se portar após uma queda. Também são ensinadas manobras no decorrer da constância das aulas.

Mas se você gosta de mais adrenalina, o WM Kiteboarding oferece aulas de outros tipos de esportes aquáticos todos os dias da semana. Tem sessões avulsas e pacotes. No kitesurf, que consiste em deslizar no mar unindo prancha e uma pipa, são cobrados R$150 a hora. O hydrofoil trata-se de uma prancha suspensa no ar com um mastro sob o equipamento cortando o mar. O custo para a experiência é de R$150. Bem parecido com o anterior, e custando R$300 a aula, o wing foil traz uma asa inflável, que pode ser direcionada com as mãos, como diferencial. Lá, também, você encontra windsurfe (R$70), supfoil (R$150) e surffoil (R$100).

Legenda: O WM Kiteboarding oferece aulas de esportes aquáticos todos os dias da semana Foto: divulgação

Serviço

WM Kiteboarding

Rua José Roberto Sales, s/n - Barra do Ceará. Funciona todos os dias, com horários específicos para cada tipo de aula

Passeios de barco

Presenciar o encontro do Rio Ceará com o mar é uma das experiências mais legais que se pode ter visitando a Barra do Ceará. Saindo do Albertu's Restaurante e indo até o município de Caucaia, o passeio ecológico, feito a barco, tem contação de história e muita prosa durante duas horas.

Legenda: Tripulantes podem tomar banho durante parada no passeio pelo Rio Ceará Foto: Natinho Rodrigues

Para o passeio, é necessário fazer uma reserva com antecedência. O mínimo de pessoas também é definido, são 10. O turista ou o fortalezense que quiser navegar por essas águas ora calmas, ora agitadas, deverá desembolsar R$30. Se quiser mais exclusividade, pode alugar o barco todo por R$600.

Legenda: Trajeto pelo Rio Ceará é alternativa de passeio Foto: Natinho Rodrigues

Serviço

Passeios de barco no Rio Ceará saem do Albertu's Restaurante até Caucaia, com duas paradas. Funciona todos os dias.

Avenida Radialista Lima Verde, 746 - Barra do Ceará