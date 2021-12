Guia de atividades imperdíveis na Beira Mar de Fortaleza, para todos os gostos e bolsos

Não importa se você mora ou apenas está de passagem por Fortaleza: todos os caminhos levam à Beira Mar. Um dos cartões-postais mais queridos da capital cearense, esse recanto tem como principal característica a pluralidade, congregando diferentes tribos, gostos e classes no mesmo espaço.

A variada fisionomia se reflete também na oferta de atividades. Da prática de esportes à meditação, passando pelo refrescante banho de mar e o contato com o artesanato local, muitas são as opções de diversão e entretenimento – sempre muito bem-vindas em qualquer dia da semana ou época do ano.

Abaixo, listamos os programas imperdíveis para se fazer no local, agradando a todos os públicos e bolsos. O convite, assim, é imperativo: prepare os amigos, a família ou se dirija somente você mesmo a esse território múltiplo em abraços com o mar e com a vida.



Atividades esportivas em geral

Comecemos pelo mais básico. A onipresença de água, vento e areia na Beira Mar sela um combo perfeito para os amantes das práticas esportivas. Na água, a natação dá o tom, sobretudo nos locais onde o oceano é mais calmo – como, por exemplo, próximo aos espigões. O banho de mar também é indispensável, refrescando o corpo e a mente.

Legenda: A extensa área de calçada e asfalto permite com que transeuntes e atletas trafeguem em pistas diferentes, aumentando a segurança de ambos Foto: Thiago Gadelha

Por sua vez, o vento otimiza atividades como passeio de bicicleta, corrida, voltas de patins e manobras de skate. A extensa área de calçada e asfalto permite com que transeuntes e atletas trafeguem em pistas diferentes, aumentando a segurança de ambos. O público juvenil e adulto é um dos que mais gosta de se aventurar por essas paradas.

Na areia, os esportes são diversos: futebol, vôlei, frescobol e tudo o mais que a imaginação permitir. A troca de experiências entre grupos é um dos pontos altos de cada prática, aperfeiçoando aprendizados e, claro, muita diversão.

Passeio de barco

Vasta e belíssima, a orla de Fortaleza pode ser contornada em meio ao próprio mar – algo, no mínimo, inesquecível. Os passeios de barco geralmente partem da Praia do Mucuripe, saindo em ordem alternada nos dias da semana. São três os veleiros: Minha Deusa, Pérola Negra e Philosophy, cada um com particularidades específicas para atender aos mais distintos gostos.

Legenda: Os passeios de barco geralmente partem da Praia do Mucuripe, saindo em ordem alternada nos dias da semana Foto: Natinho Rodrigues

Na parte da manhã, o momento acontece somente aos sábados, domingos e feriados, com saída às 10h e retorno às 12h. O valor é de R$40 por pessoa. Já o passeio de veleiro ao pôr do sol sai às 16h e retorna às 18h, com bilhetes individuais a R$60. O roteiro contempla os naufrágios e vai até o Marina Park, com parada de 20 a 30 minutos para banho.

Detalhe importante: crianças de até três anos não pagam; de 4 a 10 anos de idade, o passeio fica pela metade do valor. É necessário agendamento e, de forma a garantir a segurança, todas as pessoas usam coletes durante o translado. Parada obrigatória!

Serviço

Passeios de barco saindo da Praia do Mucuripe, na Avenida Beira-Mar

Aos sábados, domingos e feriados, somente de 10h às 12h; passeio ao pôr do sol, diariamente, das 16h às 18h. R$40 e R$60 por pessoa, respectivamente. Necessário agendamento. Pagamento no local do embarque ou via pix (nesta modalidade, adiantado). Contato: (85) 3263-3566

Slackline

Sensação nos últimos anos, a prática de slackline também pode ser vivenciada na Beira Mar. A atividade consiste em se equilibrar em uma fita amarrada entre duas extremidades (geralmente coqueiros).

Legenda: Objetivo da prática é estimular a força e o equilíbrio do corpo, além de render ótimos momentos de concentração e descontração Foto: Bruno Gomes

O objetivo, assim, é estimular a força e o equilíbrio do corpo, além de render ótimos momentos de concentração e descontração. Pelo fato de possuir areias macias e vários coqueirais, a Praia de Iracema é a mais recomendada para a atividade.

Feirinha de artesanato

Cearensidade em cada linha, produto e trançado. Localizada entre a Avenida Desembargador Moreira e a Rua Nunes Valente, a Feirinha da Beira Mar (oficialmente Polo de Artesanato da Avenida Beira Mar) reúne o que há de melhor do artesanato local. Funcionando das 16h às 21h, é mais um programa imperdível na BM.

Legenda: Localizada entre a Avenida Desembargador Moreira e a Rua Nunes Valente, a Feirinha da Beira Mar reúne o que há de melhor do artesanato local Foto: Divulgação

Castanhas, doces, rapaduras, cachaças, artigos para decoração em sisal, madeira, palha, juta, couros, conchas, telas, mandalas, fibras: a lista é grande de artigos que podem ser encontrados no espaço. Lindas redes e calçados também fazem brilhar os olhos do público.

Além disso, moda infantil, masculina e feminina, contando ainda com acessórios em capim dourado, cifre de boi, búzios, osso de boi, arte em coco, sementes, pedrarias e miçangas estreitam o contato com os elementos da terra. Produtos em crochê, renda renascença, renda de bilro, renda filet, bordados em richelieu e pinturas em geral completam o panorama.

Serviço

Feirinha de Artesanato da Beira Mar

Localizada entre a Avenida Desembargador Moreira e a Rua Nunes Valente, no Meireles. Funcionamento: diariamente, das 16h às 21h. Obrigatório cumprimento de protocolos contra a Covid-19. Mais informações por meio do site da feirinha e das redes sociais

Stand Up Paddle

O stand up paddle, outra sensação esportiva, ganha mais adeptos na Praia do Mucuripe, local ideal para a prática. Conhecido como Sup, tem inspiração em antigas pranchas de madeira havaianas, sendo uma modalidade diferente do surfe tradicional, praticado em pé com o auxílio de remos.

Legenda: Conhecida como Sup, a prática tem inspiração em antigas pranchas de madeira havaianas, sendo uma modalidade diferente do surfe tradicional Foto: Natinho Rodrigues

Tido como um esporte completo, lúdico e que permite um contato com a natureza como poucos, o Sup atrai adeptos de todas as idades e lugares de Fortaleza. Usar uma prancha para deslizar sobre as águas não é mais privilégio somente de quem mora na praia.

A empresa Kayakeria é uma das que prestam serviço na Beira Mar, com aluguel de equipamentos. Excelente pedida!

Serviço

Aluguel de equipamentos para a prática de stand up paddle

Na Kaykeria, localizada na Avenida Beira Mar, 3211 - Meireles. Aberto diariamente. Horários: de segunda a sexta, de 6h às 10h e de 15h às 18h; aos fins de semana e feriados, de 7h às 11h e de 15h às 18h. Informações sobre preços e termos, pelas redes sociais

Jardim Japonês

A magia do Oriente na Terra do Sol. Com 1900 metros quadrados, arquitetura diferenciada e vários ambientes de socialização, o Jardim Japonês é perfeito para passar o fim de tarde com amigos ou com a família, entre conversas.

Legenda: O Jardim Japonês é perfeito para passar o fim de tarde com amigos ou com a família, entre conversas Foto: Bruno Gomes

Ideal também para lindas fotografias, o local possui história. A criação foi uma bela homenagem ao primeiro morador japonês de Fortaleza. Jusaku Fujita marcou um pouco a cultura da cidade por ter sido uma personalidade marcante socialmente, principalmente após os preconceitos sofridos durante a Segunda Guerra Mundial. Ele tinha um jardim que foi totalmente destruído por fundamentalistas.

Essa costura entre aspectos históricos, arquitetônicos e conceituais faz com que o recanto se torne um lugar imperdível para conhecer na Beira Mar. Aberto diariamente de 8h à meia noite de forma gratuita, o Jardim Japonês aguarda você!

Serviço

Jardim Japonês

Avenida Beira Mar - Meireles. Aberto diariamente, de 8h à meia noite. Gratuito.

Canoagem

Voltando às atividades esportivas na BM, a canoagem está sendo tão praticada em Fortaleza que até competições de esportes a remo são sediadas na Capital. São várias as modalidades. A Canoagem Velocidade, por exemplo, apresenta-se em canais construídos artificialmente, com dois mil metros de comprimento e três metros de profundidade.

Legenda: Especialistas e adeptos do esporte destacam que ele proporciona benefícios físicos e psicológicos, num essencial equilíbrio entre corpo e mente Foto: Reprodução/Kayakeria

A Canoagem Slalom, por sua vez, modalidade olímpica desde 1992, é praticada com caiaques ou canoas em águas rápidas, em percursos que variam entre 250 e 300 metros. Já a Canoagem Turismo e Aventura tem como objetivo principal a aproximação das pessoas com a natureza. Esta, inclusive, é a mais praticada na Beira Mar.

Especialistas e adeptos do esporte destacam que ele proporciona benefícios físicos e psicológicos, num essencial equilíbrio entre corpo e mente. Já citada nesta lista, a empresa Kayakeria é uma das que prestam serviço no local, com aluguel de equipamentos.

Serviço

Aluguel de equipamentos para a prática de canoagem

Na Kaykeria, localizada na Avenida Beira Mar, 3211 - Meireles. Aberto diariamente. Horários: de segunda a sexta, de 6h às 10h e de 15h às 18h; aos fins de semana e feriados, de 7h às 11h e de 15h às 18h. Informações sobre preços e termos, pelas redes sociais

Mercado dos Peixes

Que tal comprar e saborear deliciosos frutos do mar fresquinhos, ouvindo o barulho do mar bem de perto? A experiência pode ser vivenciada no Mercado dos Peixes. Com nova estrutura, de dois mil metros quadrados, o espaço possui 45 boxes para venda e quatro boxes de frituras, levando diversas opções de frutos do mar para o público.

Legenda: Com nova estrutura, de dois mil metros quadrados, o espaço possui 45 boxes para venda e quatro boxes de frituras Foto: Divulgação

Camarão rosa e cinza, lagosta, peixes como pargo, serra, cioba, lula, polvo, sururu e caranguejos do mar são algumas das maravilhas encontradas por lá durante o ano todo. Disponíveis não apenas para retirada, mas também para consumo no local, as delícias oportunizam momentos de contemplação gastronômica com um visual paradisíaco.

Aberto diariamente de 6h às 22h, o Mercado dos Peixes torna a orla de Fortaleza um espaço ainda mais completo, oferecendo o que há de melhor em nossa cultura e costumes.

Serviço

Mercado dos Peixes de Fortaleza

Avenida Beira Mar, 3998, Mucuripe. Aberto de 6h às 22h. Entrada gratuita.

