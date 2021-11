Guia de passeios culturais em Fortaleza para levar as crianças sem gastar muito

De férias com as crianças e sem saber para onde levá-las em Fortaleza? Este pequeno guia vai te ajudar nessa missão. Com uma boa oferta de espaços e eventos, a capital cearense pode reservar ótimas experiências, tanto para quem é de menor tamanho quanto para as famílias.

Da Biblioteca Pública Estadual ao Parque do Cocó, passando pelo Planetário Rubens de Azevedo e as apresentações teatrais na Universidade de Fortaleza, muitas são as opções para estreitar os laços da criançada com a cultura, a arte e a natureza. A baixo custo, os passeios não se restringem apenas ao período de férias, mas contam com programação fixa.

Devido às limitações impostas pela pandemia de Covid-19, todos os locais listados seguem as orientações de combate à propagação do novo coronavírus. Além disso, a maioria se encontra ao ar livre, reforçando a segurança diante do momento pandêmico. Confira e aproveite:

Biblioteca Pública Estadual do Ceará

Reinaugurada neste ano, a Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) já se tornou um dos lugares preferidos para levar as crianças. Isso porque une brincadeiras, conhecimento e uma programação ideal para mergulhar os pimpolhos num clima de magia e criatividade.

Legenda: A Bece possui um setor dedicado apenas à infância, com títulos e mobiliário apropriados e repletos de cores Foto: Fabiane de Paula

Em todos os sábados e domingos, acontecem contações de histórias no equipamento, às 10h30 e 14h30 – mediante agendamento no site da biblioteca. As vivências encantam e refletem sobre importantes questões, construindo indivíduos responsáveis e conscientes.

Além disso, a Bece possui um setor dedicado apenas à infância, com títulos e mobiliário apropriados e repletos de cores para que o universo da leitura se torne ainda mais fascinante e atrativo. Um espaço para visitar sempre!

Serviço

Contação de histórias para crianças na Biblioteca Pública Estadual do Ceará

Aos sábados e domingos, às 10h30 e 14h30, mediante agendamento no site do equipamento. Endereço: Av. Presidente Castelo Branco, Av. Leste Oeste, 255, Centro

Floresta do Curió

Com fauna e flora características da Mata Atlântica, a Unidade de Conservação Estadual possui três trilhas de passeio, ampliando as possibilidades de contato das crianças com o verde. Ideal para piqueniques e brincadeiras ao ar livre, também possui programação.

Legenda: Parede de escalada, oficinas de plantas, distribuição de mudas e recreação infantil ao todo podem ser encontradas na Floresta do Curió Foto: Kid Júnior

O local é um dos contemplados pelo programa Viva o Parque, do governo do Estado do Ceará, o qual realiza atividades gratuitas na floresta durante todos os domingos, de 8h às 12h. Na ocasião, são instaladas camas elásticas e outros instrumentos para brincar. Também há monitores no espaço para passar determinadas lições e acompanhar a diversão.

Outras práticas que merecem destaque são a parede de escalada, oficinas de plantas, distribuição de mudas e recreação infantil ao todo, envolvendo contação de histórias, brincadeiras tradicionais e circuito de Cross Kids.

Serviço

Atividades infantis na Floresta do Curió

Aos domingos, de 8h às 12h. Endereço: Av. Professor José Arthur de Carvalho, Lagoa Redonda. Mais informações no perfil do equipamento, no instagram

Planetário Rubens de Azevedo

Essa é para que os pequenos entrem em contato com a grandeza e os mistérios do universo. O deslumbrante mundo da realidade virtual no Planetário Rubens de Azevedo proporciona aos visitantes uma visão única dos astros por meio de projetores de última geração.

Legenda: No Planetário Rubens de Azevedo, há uma sessão exclusiva para as crianças, intitulada "Viagem no Foguete de Papel" Foto: JL Rosa

Há, inclusive, uma sessão exclusiva para as crianças, intitulada “Viagem no Foguete de Papel”. Nela, o público faz uma travessia imaginária em um “foguete de papel” pelo nosso Sistema Solar. A linguagem é totalmente adaptada para o meio infantil e traz informações atualizadas sobre o assunto.

Esse instante de contemplação privilegiada do céu acontece aos fins de semana, quando outras atividades no entorno do planetário também fazem com que toda a criançada se divirta e se informe da forma mais lúdica e encantadora possível.

Serviço

Sessão “Viagem no Foguete de Papel”, no Planetário Rubens de Azevedo

Aos sábados e domingos, às 17h. Endereço: Rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema. Ingressos: R$12 (inteira)/ R$6 (meia), à venda na bilheteria do Planetário (de sexta a domingo, das 14h às 20h) e no site Sympla Bileto

Museu da Fotografia Fortaleza

Apesar de não possuir uma programação fixa para o público infantil, o Museu da Fotografia Fortaleza (MFF) frequentemente realiza atividades cujo foco é a participação de crianças. A intenção é fazer com que o meio fotográfico fique cada vez mais acessível aos pimpolhos.

Legenda: Museu da Fotografia Fortaleza frequentemente realiza atividades cujo foco é a participação de crianças Foto: Divulgação

Sempre são promovidas pelo equipamento, por exemplo, a oficina de Fotografia de Celular para crianças; e também a de Câmera Obscura. Na primeira, a turminha une teoria e prática, explorando uma forma bastante específica de observar o cotidiano. A atividade é voltada para aqueles a partir de 6 anos.

Já na segunda, por meio de dobraduras, cortes e colagens, o encontro aborda o princípio da câmera fotográfica. Com materiais simples, os pequenos participantes produzem e utilizam as próprias câmeras obscuras para realizarem as imagens que desejam.

Serviço

Atividades infantis promovidas pelo Museu da Fotografia Fortaleza

Mediante consulta no site e nas redes sociais do equipamento (facebook e instagram)

Universidade de Fortaleza

Por meio do Grupo Mirante de Teatro Unifor, a Universidade de Fortaleza também entra no rol dos lugares que oferecem programações educativas para crianças. O projeto Tarde com Arte promove uma verdadeira viagem pelo mundo artístico de uma forma bastante especial.

Legenda: Projeto Tarde com Arte promove uma verdadeira viagem pelo mundo artístico de uma forma bastante especial. Foto: Ares Soares

A iniciativa parte da vida dos artistas plásticos e das obras de arte espalhadas pela Unifor para dialogar com importantes aspectos do imaginário e do cotidiano em si. Resultado: múltiplos transbordamentos e saberes entre pais, filhos e toda a comunidade.

Contação de histórias em áudio, para divertir crianças e adultos, também compõe a iniciativa, que já tratou de diversos aspectos relacionados à trajetória e ao legado de Salvador Dalí (1904-1989), Nice Firmeza (1921-2013), Vik Muniz e a ancestralidade da cultura popular.

Serviço

Projeto Tarde com Arte, do Grupo Mirante de Teatro Unifor

Aos sábados, a partir das 16h, no hall térreo da reitoria da instituição, em frente ao Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). Gratuito.

Parque do Cocó

Nenhum incêndio consegue diminuir a força e a vitalidade do Parque do Cocó. Inclui-lo nesta lista, inclusive, é para que a consciência ambiental deva ser cultivada nas pessoas desde a infância, potencializando o cuidado com o verde e com todos os recursos naturais.

Legenda: No anfiteatro do parque, por exemplo, é possível fazer um agradável encontro em total sintonia com a natureza Foto: Kid Júnior

No anfiteatro do parque, é possível fazer um agradável encontro e em total sintonia com a natureza – seja no comecinho da manhã ou ao fim de tarde. A vasta extensão do terreno permite, inclusive, que vários grupos sejam formados sem risco de aglomeração.

Integrado a esse espaço, está o Parque Adahil Barreto, com campo de futebol, playground, academia ao ar livre e quadra poliesportiva. A oferta de atividades desperta a atenção de crianças e familiares, que ocupam o lugar com assiduidade.

Serviço

Atividades no Parque do Cocó

A área comum do parque é aberta diariamente, das 5h30 às 22h. Endereço: Av. Padre Antônio Tomás, S/n – Cocó. Contato: (85) 3234-3574. Por sua vez, o Parque Adahil Barreto também é aberto diariamente, das 5h30 às 21h. Trilhas liberadas de 5h30 às 17h30, de terça a domingo. Endereço: Rua Major Virgílio Borba, 177 - Dionísio Torres. Contato: (85) 3234-3574

Praça Luíza Távora

Também conhecida pelo nome do Centro de Artesanato (Ceart), a Praça Luíza Távora é outro recanto ideal para a prática de atividades ao ar livre, permitindo uma maior conexão com o meio ambiente em plena aglomeração de prédios da Aldeota.

Legenda: No último mês de junho, a praça ganhou uma brinquedoteca, estimulando o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional de crianças entre 3 e 12 anos Foto: Divulgação

No último mês de junho, o espaço ganhou uma brinquedoteca, estimulando o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional de crianças entre 3 e 12 anos. Com área de 300m², possui piso anti-impacto e brinquedos infantis: casinhas duplas – sendo uma com ponte de playground e outra com ponte de eucalipto –, escorregadores com balanço triplo, duas gangorras, dois brinquedos em mola, uma gangorra dupla frontal e um balanço frontal.

Estes dois últimos brinquedos são inclusivos, o que permite que bebês de colo e crianças com deficiência se divirtam no espaço. Outro detalhe super bacana é que a praça carrega parte da História do Ceará, a exemplo de um vagão antigo de trem. Atualmente, ele está reformado para as crianças brincarem e mergulharem no passado de nosso Estado.

Serviço

Atividades na Praça Luíza Távora

Endereço: Avenida Santos Dumont, 1589, Aldeota

Passeio Público

Área de lazer mais antiga da cidade, construída em 1890, o Passeio Público – também conhecido como Praça dos Mártires – reúne características valiosas para o aproveitamento infantil e de toda a família.

Legenda: Centenário, belo e aconchegante, o Passeio Público reserva aos pequenos uma das vistas mais bonitas de Fortaleza Foto: José Leomar

Centenário, belo e aconchegante, reserva aos pequenos uma das vistas mais bonitas de Fortaleza, com a presença do mar de um lado e de um extenso tapete de folhas de outro, das copas das árvores. Um encontro com o presente e com o futuro de forma singela e poderosa.

No espaço também se encontra o Café Passeio, com lanches, almoços e apresentações ao vivo, agradando a todos os públicos e fazendo com que os pequenos sintam a arte em meio ao que a Capital tem de mais rico.

Serviço

Atividades no Passeio Público

Aberto 24 horas. Endereço: Rua Doutor João Moreira, S/n - Centro. Ao lado da Santa Casa de Misericórdia

