Grupo de teatro conta história de grandes nomes da arte em programação gratuita para crianças

Já pensou em colocar as crianças num diálogo direto com artistas da grandeza de Salvador Dalí (1904-1989), Nice Firmeza (1921-2013) e Vik Muniz? Um projeto do Grupo Mirante de Teatro, da Universidade de Fortaleza, promove esse intercâmbio no mês dedicado aos pequenos.

Intitulada "Tarde com Arte", a ação acontece durante todos os sábados de outubro, tendo como foco contações de histórias. No total, cinco narrativas repletas de magia e educação serão apresentadas, estreitando afetos e saberes entre crianças, famílias e o próprio fazer artístico.

A inspiração para a iniciativa nasceu a partir dos trabalhos apresentados na XXI Unifor Plástica – exposição cuja abertura acontece no próximo dia 18 – e na mostra “50 Duetos”, em cartaz desde o mês de março. Os encontros acontecerão sempre às 16h e com acesso gratuito, iniciando a partir deste 2 de outubro.

Legenda: Atriz Lara Hiluy guarda uma surpresa no avental durante a contação da primeira história: durante a performance, ela pintará uma tela ao vivo enquanto conta a história Foto: Acervo do Grupo Mirante de Teatro Unifor

Diante dos cuidados relacionados à pandemia de Covid-19, a Universidade de Fortaleza segue todos os protocolos de biossegurança. Sendo assim, o “Tarde com Arte” é realizado no hall de entrada do Espaço Cultural Unifor com distanciamento social entre os presentes e uso obrigatório de máscara, inclusive pelas pessoas que estarão se apresentando.

Surpresas e belezas

Mediante a impossibilidade de voltar ao teatro neste ainda complicado momento, a aposta do Mirante de Teatro foi na contação de histórias inéditas. Em cada uma delas, o fator surpresa gera ainda maior encanto nos participantes.

A primeira narrativa a ganhar o público é “O Sonho Surreal”, baseada em uma série de ilustrações feitas pelo pintor surrealista Salvador Dalí (1904-1989) para o livro “Dom Quixote”, de Miguel de Cervantes (1547-1616).

De forma a ampliar o universo lúdico e sonhador da temática, a atriz Lara Hiluy guarda uma surpresa no avental: durante a performance, ela pintará uma tela ao vivo enquanto conta a história. Assim, cada apresentação desse conto encerrará com a criação de uma nova obra de arte.

Legenda: Diante dos cuidados relacionados à pandemia de Covid-19, a Universidade de Fortaleza segue todos os protocolos de biossegurança no espaço das performances Foto: Acervo do Grupo Mirante de Teatro Unifor

Por sua vez, no dia 09 de outubro, a narrativa será “Extraordinária Criação”. Ela se vale do trabalho artístico de Vik Muniz como pano de fundo para questões ambientais, destacando a importância de se reduzir o consumo de lixo, reutilizar materiais e reciclar para preservar a natureza.

Avançando no mês, no dia 16 a performance “O Amor é Filme” abraça elementos do cinema para representar a história de amor entre Yolanda e Edson Queiroz, criando uma comovente homenagem aos 50 anos da Fundação Edson Queiroz.

Por outro lado, a quarta história de outubro, com estreia prevista para o dia 23, chama-se “A Arte do Afeto” e dialoga diretamente com a obra de Nice Firmeza (1921-2013). A artista – cujo centenário de nascimento foi celebrado no último mês de julho – é a principal homenageada da XXI Unifor Plástica, e decerto fascinará o público presente com uma produção artística atemporal e repleta de delicadeza.



A última narrativa, programada para o dia 30 de outubro, ainda não possui título, mas trará elementos da cultura popular nordestina, explorando características do cordel e da xilogravura. Apesar de ser a última apresentação do mês, ela não encerrará o projeto. O mesmo continuará ocorrendo regularmente aos sábados no Espaço Cultural Unifor.

Serviço

Projeto “Tarde com Arte”, do Grupo Mirante de Teatro Unifor

Aos sábados de outubro, às 16h, no hall térreo da Reitoria, em frente ao Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz). Programação gratuita

Cronograma de apresentação das novas histórias:

02/10: “O Sonho Surreal” (Salvador Dalí e Dom Quixote), texto e performance de Lara Hiluy;

09/10: “Extraordinária Criação” (Vik Muniz), texto e performance de Duda Benício;

16/10: “O Amor é Filme” (Yolanda e Edson Queiroz), texto e performance de Eurico Mayer;

23/10: “A Arte do Afeto” (Nice Firmeza), texto de Toni Benvenutti e performance de Isabele de Morais;

30/10: Ancestralidade da Cultura Popular (ainda sem título), texto e performance de Bruno Teixeira.