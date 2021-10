Que tal um piquenique? Conheça locais em Fortaleza ideais para a atividade

Preparar os quitutes, estender o paninho na grama e reunir pessoas em torno de um pequeno banquete. A dinâmica dos piqueniques, querida entre os amantes dos bons encontros e conversas, agora deve ganhar ainda mais adeptos com a retomada gradual das atividades presenciais em Fortaleza.

Pudera: além de proporcionar maior contato com a natureza, essas reuniões ao ar livre conferem maior segurança num período em que os cuidados com a transmissão da Covid-19 não podem ser ignorados. Logo, tornam-se destaque no roteiro de atividades para curtir um feriado ou as horas de descanso do fim de semana.

Pensando nisso, o Verso selecionou alguns dos locais ideias na Capital para o momento. Do Centro ao Curió, passando pela Casa José de Alencar e o Parque do Cocó, todos resguardam em si a magia do estar junto. Confira:



Parque do Cocó

Impossível fazer uma lista de locais para fazer piquenique em Fortaleza sem citar o Parque do Cocó. Área verde mais conhecida da cidade, é daqueles espaços em que a gente sempre se sente bem.

No anfiteatro do parque, é possível fazer um encontro super bacana e em total sintonia com a natureza, seja no comecinho da manhã ou ao fim de tarde. A vasta extensão do terreno permite, inclusive, que vários grupos sejam formados sem risco de aglomeração.

Legenda: Movimentação no Parque do Cocó: ampla área do local proporciona bons encontros Foto: Fabiane de Paula

Serviço

A área comum do Parque Estadual do Cocó é aberta diariamente, das 5h30 às 22h. Endereço: Av. Padre Antônio Tomás, S/n – Cocó. Contato: (85) 3234-3574

Parque Adahil Barreto

Integrada ao Parque do Cocó, a área conta com campo de futebol, playground, academia ao ar livre e quadra poliesportiva. Ou seja, para além do piquenique, esses outros espaços chamam a atenção de crianças e familiares, que ocupam o lugar com assiduidade.

Logo, escolha perfeita para aproveitar um bom lanche e também movimentar o corpo e a mente.

Legenda: Para além do piquenique, outros espaços chamam a atenção de crianças e familiares, que ocupam o lugar com assiduidade Foto: Fabiane de Paula

Serviço

Aberto de domingo a domingo, das 5h30 às 21h. Trilhas liberadas de 5h30 às 17h30, de terça a domingo. Endereço: Rua Major Virgílio Borba, 177 - Dionísio Torres. Contato: 85) 3234-3574

Passeio Público

Centenário, belo e aconchegante, o Passeio Público – também conhecido como Praça dos Mártires – é outra ótima opção para piqueniques. Área de lazer mais antiga da cidade, construída em 1890, não deixa de também ser moderna, com disponibilidade de wi-fi.

Reservando aos visitantes uma das paisagens mais bonitas da cidade, no espaço também há o Café Passeio, com lanches, almoços e apresentações ao vivo. Experiência completa!

Legenda: Área de lazer mais antiga da cidade, reserva aos visitantes uma das paisagens mais bonitas da cidade Foto: José Leomar

Serviço

Aberto 24 horas. Endereço: Rua Doutor João Moreira, S/n - Centro. Ao lado da Santa Casa de Misericórdia

Floresta do Curió

Talvez você ainda não tenha ouvido falar muito sobre esse espaço. Mas não se engane: apesar do desconhecimento do grande público, a Floresta do Curió é repleta de encantos, prato cheio para a realização de piqueniques.

Com fauna e flora características da Mata Atlântica, a Unidade de Conservação Estadual possui três trilhas de passeio, ampliando as possibilidades de contato com o verde. Uma alternativa ideal para além dos lugares habituais.

Legenda: Com fauna e flora características da Mata Atlântica, a Unidade de Conservação Estadual possui também trilhas de passeio Foto: Kid Júnior

Serviço

De terça a domingo, das 6h às 15h. Endereço: Av. Professor José Arthur de Carvalho, Lagoa Redonda. Mais informações no perfil do equipamento, no instagram

Casa José de Alencar

Equipamento localizado no bairro com o nome de um dos nossos maiores escritores, a Casa José de Alencar é outro recanto indispensável para amantes dos encontros ao ar livre. Foi nesse lugar que o autor de “Iracema” viveu até os nove anos de idade, o que torna tudo ainda mais especial.

Com visitação gratuita e área bastante arborizada, é gerido pela Universidade Federal do Ceará, responsável por manter toda a conservação e programação.

Legenda: Nestes registros feitos antes da pandemia de Covid-19, é possível ver a extensão e as possibilidades ofertadas pelo espaço Foto: Reinaldo Jorge

Serviço

Durante a semana, de 8h às 17h; aos sábados, de 8h ao meio dia. A partir de dezembro, será aberta também aos domingos. Endereço: Av. Washington Soares, 6055 - José de Alencar. Contato: (85) 3229-1898. Mais informações pelo site e pelas redes sociais do equipamento

Parque Riacho Maceió

Formado por trechos do riacho de mesmo nome e do sangradouro da Lagoa do Papicu, o parque soma aproximadamente 2 mil metros de extensão de recursos hídricos. Logo, ambiente perfeito para refrescar a mente e estar junto de pessoas num piquenique.

A proximidade com a Avenida Beira Mar confere um charmoso toque ao espaço, também ótimo para tirar fotos. Todo coberto de grama, faz a gente estender a toalha sem medo de ser feliz.

Legenda: A proximidade com a Avenida Beira-Mar confere um charmoso toque ao espaço, também ótimo para tirar fotos Foto: Fabiane de Paula

Serviço

Aberto 24 horas. Endereço: Avenida Beira Mar, 4364 – Meireles

Praça das Flores

Reunir amigos para o lanche à sombra das árvores da Praça das Flores já é costume entre parte dos fortalezenses. O local, famoso pelas banquinhas com ampla variedade de espécies da flora, é um dos espaços mais queridos da cidade e propícios para um piquenique.

Possui piso regular, é totalmente demarcado e limpo, sendo também uma ótima opção para a prática de exercícios físicos, passeios com crianças, idosos e com pets. Como não amar?

Legenda: Com piso regular, demarcado e limpo, é também ótima opção para a prática de exercícios físicos, passeios com crianças, idosos e com pets Foto: Kid Júnior

Serviço

Aberta 24 horas. Endereço: Avenida Desembargador Moreira, S/n, Aldeota

