Pontos turísticos de Fortaleza: veja 10 locais imperdíveis na capital cearense

Situada no Nordeste brasileiro, Fortaleza é a capital do Ceará. Com mais de 300 km² de área total, o destino inclui praias, parques, museus e outros pontos turísticos que tornam a cidade uma das mais atrativas do Brasil.

Desde monumentos históricos até equipamentos culturais gratuitos, Fortaleza oferece múltiplas opções de turismo. Quem visita a cidade, não pode deixar de mergulhar no mar esverdeado, caminhar pelo calçadão da Avenida Beira Mar, conhecer as trilhas do Parque do Cocó e visitar as programações culturais do Dragão do Mar e Estação das Artes.

Confira mais detalhes desses e outros pontos turísticos de Fortaleza:

1. AVENIDA BEIRA MAR

Legenda: Estátua de Iracema e Martim é um dos atrativos da av. Beira mar Foto: Fabiane de Paula

Caminhar pela Beira Mar é um dos programas que atrai diversos cearenses e turistas. O calçadão que contorna a orla possui muitos atrativos, como o Mercado dos Peixes, Espigões, a Feirinha de Artesanato da Beira Mar, estátuas de Iracema e letreiros com os nomes "Fortaleza" e "Ceará".

Há pessoas que aproveitam o local para praticar exercícios físicos, como andar de bicicleta e caminhar. Ainda há diversos quiosques espalhados no calçadão, onde os turistas podem encontrar uma variedade de alimentos.

Endereço: Av. Beira Mar

2. CATEDRAL DE FORTALEZA

Legenda: Catedral Metropolitana de Fortaleza está localizada no Centro da cidade Foto: Fabiane de Paula

Com arquitetura em estilo gótico romano, a Catedral Metropolitana de Fortaleza chama atenção no Centro da cidade pela estrutura inspirada na Catedral de Notre-Dame de Paris. A construção levou 40 anos para ser finalizada.

A Santa Missa acontece de terça a sábado, às 12h; e domingo, às 9h, 11h, 17h e 19h.

Endereço: Rua Sobral, s/n - Centro

3. CENTRO DRAGÃO DO MAR DE ARTE E CULTURA

Legenda: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura possui 14,5 mil metros quadrados de área total Foto: Fabiane de Paula

Uma atração cultural em Fortaleza é o Centro Dragão do Mar. O complexo possui 14,5 mil metros quadrados de área total e abriga equipamentos como o Museu da Cultura Cearense, o Museu de Arte Contemporânea, o Planetário Rubens de Azevedo, o Teatro Dragão do Mar e o Cinema do Dragão.

No espaço, os visitantes também encontram a Biblioteca Leonilson de Artes Visuais, o Anfiteatro Sérgio Motta, a Multigaleria, o Auditório, a Arena Dragão do Mar, o Espaço Rogaciano Leite Filho e a Praça Verde, onde são realizadas ações culturais. Além das atrações culturais, há cafeterias e lojas de artesanato dentro do complexo. Através do site e redes sociais do equipamento cultural, os interessados podem conferir a programação mensal.

Endereço: Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema

Horário de funcionamento: todos os dias, das 9h às 21h (às segundas-feiras, o funcionamento é restrito à área administrativa, exceto em programações especiais)

4. Cineteatro São Luiz

Legenda: Cineteatro São Luiz está localizado na Praça do Ferreira, no Centro Foto: Thiago Gadelha

Patrimônio histórico e arquitetônico do Centro da cidade, o Cineteatro São Luiz oferece programação com variadas linguagens artísticas, como cinema, concertos e espetáculos teatrais.

O estilo Art Decó torna a arquitetura do prédio atrativa em meio as construções históricas na Praça do Ferreira. A programação do equipamento cultural pode ser acessada através do site ou redes sociais.

Endereço: Rua Major Facundo, 500 – Centro

Horário de funcionamento da bilheteria: de terça a sexta, das 9h30 às 18h; e sábado, das 9h30 às 17h.

5. Complexo Cultural Estação das Artes Belchior

Legenda: O Complexo Cultural Estação das Artes Belchior fica no Centro de Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

Com 67 mil m², o Complexo Cultural Estação das Artes Belchior abriga o Mercado AlimentaCE, o Centro de Design, a Pinacoteca do Ceará e o Museu Ferroviário.

A entrada nos equipamentos é gratuita e as informações sobre programações e horário de visitas de cada um deles podem ser conferidas nas redes sociais.

Endereço: Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro

6. MERCADO CENTRAL

Legenda: O Mercado Central fica próximo à Catedral de Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

Para os turistas que visitam Fortaleza e querem garantir produtos artesanais locais, uma visita ao Mercado Central não pode ficar de fora do roteiro. Inaugurado em 1809, o complexo possui mais de 600 lojas que oferecem diversos produtos típicos, incluindo roupas, acessórios, alimentos e redes.

Endereço: Av. Alberto Nepomuceno, 199 – Centro

Horário de funcionamento: segunda à sexta, das 8h às 18h; sábado, das 8h às 17h; e domingo, das 8h às 13h

7. PARQUE DO COCÓ

Legenda: O Parque do Cocó possui trilhas que ficam abertas de terça a domingo Foto: Fabiane de Paula

O Parque Ecológico do Rio Cocó é um parque estadual com área de 11,552 km². Considerado um dos maiores parques urbanos da América Latina, o local leva o nome do rio que o corta, formando o bioma de mangue, o rio Cocó.

O espaço possui diversos atrativos para quem gosta de ecoturismo, como o calçadão destinado a caminhadas, espaços para piquenique, parques infantis, complexo esportivo, equipamentos de ecoaventura, auditório Viva Cocó, anfiteatro para eventos, passeios de barco pelo rio Cocó e trilhas ecológicas.

Aos domingos, o local recebe o Projeto Viva o Parque, que oferta atividades como oficinas ambientais, aulas de dança, palestras, contação de histórias infantis, brincadeiras tradicionais, trilhas ecológicas, massagem e apresentações culturais.

Endereço: localizado entre a Avenida Engenheiro Santana Júnior e a Rua Andrade Furtado

Horário de funcionamento: parque - todos os dias, das 5h30 às 21h; trilhas - terça a domingo, das 5h30 às 17h30.

8. PASSEIO PÚBLICO

Legenda: O Passeio Público possui árvores centenárias Foto: José Leomar

A Praça dos Mártires, também conhecida como Passeio Público, é considerada a mais antiga praça da cidade de Fortaleza. Com vista para o mar, o espaço conta com diversas árvores centenárias, como o baobá plantado por Senador Pompeu em 1910.

Há ainda o Café Passeio Bar e Restaurante, que oferece música ao vivo e self-service no almoço.

Endereço: Rua Doutor João Moreira – Centro

Horário de Funcionamento: aberto 24 horas

9. PRAIA DO FUTURO

Legenda: A Praia do Futuro é uma das praias mais populares de Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

Com 8km de extensão, a Praia do Futuro é uma das mais atraentes para os turistas e residentes de Fortaleza, devido às inúmeras opções de barracas de praia com estrutura de bares e restaurantes. Algumas das estruturas inclui parques aquáticos para crianças e música ao vivo.

Endereço: Praia do Futuro, Fortaleza

10. Theatro José de Alencar (TJA)

O Theatro José de Alencar (TJA) possui uma estrutura datada de 1910, com estilo arquitetônico Art Nouveau constituído de peças de ferro fundido. O Theatro é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e ainda possui um jardim projetado pelo paisagista Burle Marx.

É possível agendar tour pelo espaço, além de conferir as atrações culturais, como espetáculos e concertos.

Endereço: Rua Liberato Barroso, 525 – Praça José de Alencar – Centro

Contato: (85) 99238-8122