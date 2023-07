Sobral: veja história da cidade, o que fazer e por que ela é a Princesinha do Norte

A 'Princesinha do Norte' completa 250 anos nesta quarta-feira (5). Sobral, um dos maiores municípios do Ceará, celebra mais um ano de tradição.

A origem da cidade remonta ao século XVIII, quando colonos passaram a ocupar a região do entorno dos rios Acaraú e Jaguaribe. O município surgiu a partir da Fazenda Caiçara, sesmaria doada pela Coroa portuguesa a Antônio da Costa Peixoto em 1702.

O povoado foi elevado à categoria de Vila Distinta e Real de Sobral em 1773, ano que marca sua origem. Ao longo dos anos, tornou-se um centro intermediador dos produtos agrícolas da Serra da Meruoca e da Serra Grande.

Localizada entre duas grandes capitais, Fortaleza e Piauí, a cidade se estabeleceu como um dos municípios de destaque econômico e turístico da região.

Entre as principais tradições da cidade, estão a Dança do Boi ou Reisado, como destaca o historiador Tião Ponte. Ele também ressalta a importância histórica de algumas figuras da cidade, como a abolicionista Maria Tomásia.

Como chegar em Sobral

Sobral está a aproximadamente 235 km de Fortaleza. As duas cidades estão ligadas pela BR-222.

Para chegar ao município saindo da capital, é possível ir de carro, ônibus e avião. De carro, o trajeto se dá pela BR-222, com opção de parte do caminho seguir pela CE-240.

Há também a opção de viajar de avião. A empresa aérea Azul oferece o trecho com cerca de 1h de duração. Os valores variam entre R$ 310 e R$ 450.

Uma opção mais econômica é ir de ônibus. A rota é comercializada pela empresa Guanabara, com saída no Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé. O trecho dura cerca de 4h30, com passagens variando entre R$ 54,20 e R$ 104.

O que fazer em Sobral

Sobral tem diversos pontos culturais importantes. Veja o que visitar na cidade:

Arco de Nossa Senhora de Fátima: no mesmo formato do 'arco do triunfo', o monumento celebra a comemoração da visita da imagem Nossa Senhora de Fátima ao Brasil;

Planetário: o equipamento oferece apresentações de astronomia, com projeções dos aspectos do céu e natureza;

Pinacoteca: funciona como museu de arte e galeria de arte;

Teatro São João: um dos mais importantes equipamentos culturais da cidade;

Igreja da Sé;

Casa de Cultura de Sobral: o equipamento está localizado no prédio do casarão construído pelo Pe. Francisco Jorge de Sousa, por volta de 1858. Conta com galeria de arte e espaço de convivência.

Legenda: Igreja da Sé é um dos principais pontos turísticos de Sobral Foto: Marcelino Júnior

População de Sobral

Sobral tem população estimada de 212.437 pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2021.

O município tem a quinta maior população do Ceará, atrás de Maracanaú, Juazeiro do Nordeste, Caucaia e da capital Fortaleza.

A área

O território de Sobral ocupa uma área de 2.129 quilômetros quadrados e está a uma altitude de 70 metros acima do nível do mar. Os principais ícones do cenário natural da cidade são o Rio Acaraú e a Serra da Meruoca.

A cidade se limita a norte com os municípios de Massapê, Santana do Acaraú e Meruoca, a sul com Santa Quitéria, Groaíras e Cariré, a leste com Itapipoca, Irauçuba e Canindé, e a oeste com os municípios de Coreaú, Mucambo e Alcântara.

Perguntas frequentes

Por que Sobral é conhecida como Princesinha do Norte?

Sobral ganhou destaque pela riqueza cultural e grande importância econômica. Considerada uma das principais cidades da Região Norte, ganhou o título de 'Princesinha do Norte'.

A cidade se apresenta como referencial de crescimento e desenvolvimento econômico do interior. Por concentrar diversos equipamentos públicos, Sobral se estabeleceu como um dos polos do estado.

Legenda: Sobral ficou conhecida como 'Princesinha do Norte' pelo destaque na região Foto: Mateus Ferreira

Segundo o historiador Tião Pontes, não há definição concreta sobre a origem do termo. Na sua interpretação, chamar Sobral de princesa pressupõe que é a segunda cidade do Ceará em importância.

Quais famosos nasceram em Sobral?

Sobral é berço de nomes importantes do entretenimento, da política e da música. Confira alguns sobralenses notáveis:

Belchior: cantor

Cid Gomes: político; atual Senador pelo Ceará

Maria Tomásia: abolicionista

Domingos Olímpio: escritor e jornalista

Renato Aragão: humorista

Raimundo Cela: pintor

Zenon Barreto: pintor, escultor e xilogravurista

