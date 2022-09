Brendan Fraser chora ao ser aplaudido em Festival de Veneza após anos longe do cinema; veja vídeo

O ator Brendan Fraser chorou durante a première do filme "A Baleia", do diretor Darren Aronofsky, logo após ouvir sete minutos de aplausos do público para o longa no Festival de Veneza na noite de sábado (4). Em meio à ovação, ele recebeu pedidos de autógrafos e abraços do público no local.

Conhecido pelo trabalho na franquia "A Múmia", em 1990, o ator também recebeu a exaltação do trabalho pela crítica especializada. Nos últimos anos, ele vinha focando em produtos específicos para a televisão.

Veja

No filme, ele interpreta Charlie, um homem de 270 quilos que não sai de casa. Mesmo com essa dificuldade, ele tenta se reconciliar com a filha adolescente, interpretada pela atriz Sadie Sink, conhecida pela série Stranger Things.

O ator ganhou bastante peso para viver o papel, mas também contou com muita maquiagem prostética para ajudar na interpretação. "Sentia vertigem quando o traje era removido. Tenho empatia por quem tem um corpo assim. É preciso ser uma pessoa forte fisicamente e mentalmente", disse em entrevista.

História do longa

Na história, Charlie tem dificuldade de se movimentar pela própria casa, portanto, o longa se passa inteiro no mesmo ambiente.

Darren Aronofsky, diretor do longa, conta que decidiu pelo nome de Fraser após uma intensa procura para saber quem interpretaria Charlie. O nome dele foi encontrado quando o cineasta encontrou a produção que Fraser rodou no Brasil, chamada "12 Horas Até o Amanhecer" (2006).

Após estrear em Veneza, "A Baleia" será exibido no Festival de Toronto, no Canadá, enquanto deve ser lançado comercialmente nos EUA em 9 de dezembro. Ainda não há previsão para a estreia no Brasil.