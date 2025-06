Banda Magníficos falta em show de São João na Bahia e locutor cobra reembolso de cachê no palco

A banda de forró Magníficos faltou em uma apresentação marcada para ocorrer no São João do Gurutuba, evento junino da cidade de Guanambi (BA), na quinta-feira (19). Após alongar tempo da atração anterior, o locutor que estava no palco informou que o grupo já havia recebido o valor do evento e que o município iria em busca do reembolso.

Segundo informações do Painel de Transparência dos Festejos Juninos nos Municípios do Estado da Bahia, realizado pelo Ministério Público do estado, o cachê acordado com a banda é o terceiro maior do São João da cidade, no valor de R$ 250 mil.

Veja também É Hit Velório da cantora Faby Bezerra é marcado por homenagens em forró É Hit Morre cantor de forró Gisley Ribeiro, após passar mal em apresentação

Nesta segunda-feira (23), o prefeito Arnaldo Azevedo explicou o que ocorreu com a banda para não realizarem o evento.

"Tivemos um imprevisto com a banda Magníficos, conversei com o empresário da banda. Ele me explicou a situação, teve um engarrafamento na proximidade de Paraguaçu de mais de duas horas e isso acabou afetando e atrapalhando o horário que eles iam iniciar em Mortugaba, que era às 20h. Eles chegaram a anunciar. Começaram o show às 23h. Depois teve um pequena entrevista na saída de Mortugaba, uns carros acabaram dificultando a saída do ônibus", explicou o prefeito de Guanambi.

Assista pronunciamento de prefeito:

Na madrugada, já perto do horário do show, o prefeito disse que recebeu um contato do empresário da banda.

"Chegando em Pindaí (BA), por volta de 3h30/4h, ele me ligou querendo fazer o show, não se negou a fazer, mesmo com o cansaço dessa logística atrapalhada, pelos imprevistos, é claro. Mas se disponibilizou a fazer o show aqui na cidade, mas o horário já estava avançado, a praça já estava um pouco vazia e a gente optou por cancelar", destacou Arnaldo Azevedo.

A banda vai devolver o dinheiro ao município?

Segundo o prefeito de Guanambi, o setor jurídico do Município já entrou em contato com o jurídico da banda.

"O dinheiro vai ser ressarcido. A parcela inicial que tinha sido pago pela prefeitura para banda vai ser ressarcida", anunciou o prefeito em vídeo.