Velório da cantora Faby Bezerra é marcado por homenagens em forró

Amigos e familiares da cantora Faby Bezerra, falecida na quinta-feira (19), estiveram reunidos para prestar as últimas homenagens em velório, realizado em Fortaleza, na tarde desta sexta-feira (20). Ao som da sanfona, triângulo e zabumba, artistas locais cantaram clássicos do forró eletrônico em tributo a forrozeira.

Anderson Trinca, vocalista da banda Chapéu de Couro, cantou na cadência do forró a música "Noites Traiçoeiras". Uma outra vocalista, amiga de Faby, fez uma interpretação "Flertes", da banda Styllus.

"Eu convivi com ela nos palcos. Todo mundo conhece o trabalho da gente. Foram mais de 12 anos cantando. Eu creio que todos aqui amavam a Faby. É um momento muito difícil", declarou Danny Caju, cantor de forró que chegou a fazer dupla com Faby.

A cantora Arycia Viana também prestou homenagem em duetos com os demais artistas.

No fim da tarde, o corpo da cantora Faby foi transportado para Limoeiro do Norte, terra natal da artista, onde foi enterrado no cemitério municipal.

Tratamento contra o câncer

Faby Bezerra faleceu após tratamento — por mais de dois anos — de câncer de colo do útero. A cantora, natural de Limoeiro do Norte, no Interior do Ceará, estava internada no Hospital Geral de Fortaleza (HGF).

Faby deixa quatro filhos.