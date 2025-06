Conflito entre Murilo Huff e dona Ruth seria antigo; saiba detalhes

Nos últimos dias, tornou-se público o pedido à Justiça do cantor Murilo Huff pela guarda unilateral do filho, Léo, fruto do relacionamento do artista com a cantora Marília Mendonça, que morreu em 2021, vítima de um acidente aéreo. Atualmente, Murilo divide a guarda da criança com dona Ruth, mãe de Marília.

No entanto, a relação dos dois parece que já era problemática quando Marília ainda era viva. Um depoimento de Bruno, da dupla com Marrone, viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Nele, Bruno comentou o fim do relacionamento de Marília e Murilo:

"Amava tanto a mãe dela e ama ainda, porque acredito na vida após a morte. Ela fazia tudo pela mãe. Inclusive, ela falou particular no meu ouvido por que largou o menino: porque ele estava enfrentando a mãe. ‘Não, a minha mãe, não. Ninguém enfrenta, e ninguém vai tomar o lugar dela’. E é impressionante isso, né, gente? Eu fiquei com isso na cabeça, no meu coração", afirmou Bruno.

Segundo o Extra, após a morte de Marília, Murilo Huff renunciou gerenciar a herança da artista para favorecer dona Ruth. Com o falecimento, a família ficou muito preocupada, já que a cantora era a principal provedora.

Como pai de Léo, Murilo poderia requerer não só a guarda da criança, como cuidar do patrimônio deixado, incluindo o que Marília adquiriu em vida e os bens imateriais, como músicas gravadas e composições inéditas dela.

O artista teria aberto mão de gerenciar a herança e a guarda em favor da ex-sogra.

Marília Mendonça tem patrimônio estimado em cerca de R$ 500 milhões. A quantia milionária é passada para o filho, único herdeiro natural. Até 2023, o inventário dos bens e da obra da cantora ainda não haviam sido concluído. Conforme uma fonte do Extra, o documento segue sem conclusão.

Como Léo ainda é menor de idade, mesmo sendo o titular da herança, a administração do dinheiro fica a cargo de quem tem a tutela de bens do menino, que está com a mãe de Marília. Ele poderá tomar posse dos valores quando completar 18 anos.

Pronunciamento

Após a desavença se tornar pública, Murilo e dona Ruth deram suas versões nas redes sociais:

“Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente, não posso expor as provas porque o processo está em segredo de justiça. Mas a verdade prevalecerá”, escreveu ele, após receber muitas críticas na internet

Dona Ruth, por sua vez, acusou o artista de não pagar pensão: “O Léo nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai, mas jamais ataquei a integridade dele. Pelo contrário, sempre defendi que o Léo respeitasse e amasse o pai dele”.

Após a acusação da ex-sogra, Murilo voltou a falar, dessa vez publicando comprovante de pagamentos de escola e da psicóloga do filho.

Antes de a briga se tornar pública, Murilo e dona Ruth aparentavam ter uma boa relação. Ela chegou, inclusive, a elogiar e demonstrar carinho à namorada do cantor, Gabriela Versiani.