Mãe de Marília Mendonça diz que Murilo Huff nunca pagou pensão e fala sobre guarda unilateral

A mãe da cantora Marília Mendonça, Ruth Moreira, utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (24), para comentar sobre processo aberto pelo ex-genro, Murilo Huff, de 29 anos. Na segunda-feira (23), foi revelado que o cantor pediu a guarda unilateral do filho Léo, de 5 anos. A criança é fruto de seu relacionamento com Marília, que faleceu em 2021.

Nos stories do Instagram, Ruth reforçou que sempre cuidou do neto, sendo responsável por descobrir o quadro de diabete da criança. "Foi diagnosticada a partir de uma suspeita levantada por mim, pois, por conhecê-lo a fundo, sabia que algo não estava bem com a saúde do meu neto após o falecimento da minha filha", afirmou.

Em pronunciamento, ela também declarou que o patrimônio da criança está resguardado, inclusive com prestação de contas. "Quanto ao patrimônio do Léo, podem ter certeza de que este está sendo muito bem protegido, inclusive submetido a prestação de contas na ação de inventário do patrimônio que a minha filha deixou e que está até hoje em andamento".

Veja também É Hit Murilo Huff entra na Justiça para pedir a guarda total do filho, diz colunista É Hit Murilo Huff se pronuncia sobre o pedido de guarda do filho: 'nunca pediria sem motivos'

Desde a morte de Marília, Ruth disse que Léo nunca recebeu "nenhum centavo de pensão do pai". Além disso, ela explicou que sempre defendeu que Léo respeitasse o pai.

"A verdade um dia será apresentada e tenho a certeza de que a justiça será feita...Em respeito ao meu neto e seguindo determinação judicial, não vou manifestar tudo agora, mas não posso me calar diante de atitude tão desumana com uma mulher, mãe e avó". Ruth Moreira Mãe de Marília Mendonça

O que é guarda unilateral?

A guarda unilateral ocorre quando apenas um dos genitores fica responsável pelo cuidado da criança. No entanto, a outra parte mantém o direito de visitas, assim como de acompanhar e supervisionar as decisões da criação do filho.

Conforme o Ministério Público do Paraná, aquele que não estiver com a guarda, deverá contribuir para o sustendo do filho, com pagamento de pensão alimentícia.

Entenda o que aconteceu

O processo foi protocolado unilateralmente por Murilo Huff no início de junho e segue em segredo de Justiça na Comarca da Família de Goiânia (GO), após Dona Ruth se recusar a ceder a guarda do neto amigavelmente.

Por meio de nota, a equipe jurídica de Huff disse que “a única informação que [Murilo] tem a dizer é sobre seu desejo de exercer plenamente seu papel de pai, criando seu filho ainda mais de perto, e isso não significa afastá-lo da família da mãe”.

Já a mãe de Marília se pronunciou por meio do seu advogado, Robson Cunha, que afirmou que "a única preocupação da dona Ruth será sempre a preservação do bem-estar emocional, psicológico e físico do Léo, razão pela qual não irá fazer nenhuma exposição deste caso neste momento".