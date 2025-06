Gracyanne responde sobre familiares de Belo que ainda moram em sua casa: 'Até quando quiserem'

Gracyanne Barbosa, de 41 anos, resolveu responder a perguntas de alguns dos 13 milhões de seguidores na noite desta quarta-feira (25). Ela falou sobre treinos, alimentação, e, claro, sobre um fato que ainda a liga ao ex, Belo: familiares do cantor ainda moram com ela.

“Até quando a família do Belo vai morar com você?”, indagou um fã. A musa fitness então surpreendeu, e destacou que não vê problema nenhum e que as considera pessoas da sua família.

“Até quando elas quiserem! Somos uma família, e família não se desfaz assim, né? Temos uma ligação muito forte. Dona Teresinha [mãe de Belo], todos os dias, me espera para comer. Quando estou em São Paulo, liga perguntando quando volto, diz que a casa fica vazia quando não estou”, escreveu a morena, acrescentando um emoji de carinha triste.

Relação com as filhas de Belo

Ela continuou, falando sobre sua relação com as filhas do ex-marido: "Isa [Isadora Alkimin Vieira, filha caçula do artista] e eu somos muito próximas desde que ela era pequena, conversamos sobre tudo".

Toda orgulhosa, a ex-madrasta se derreteu de orgulho de Isa. “É lindo ver ela se tornando uma mulher cheia de sonhos, metas, estudando. Já, já será a dentista da família, um orgulho”, disse.

A participante do BBB 25 também mencionou outros parentes que já não moram mais com ela. "Nos falamos sempre. Me pede ajuda, conselho, conversamos sobre a vida, me fala sobre as conquistas dela. Ingrid e Alice também [filha e neta do cantor, respectivamente]! Hoje não moram mais comigo. Mas sempre que posso, estou junto. As quero por perto e quero que sejam muito felizes! Amo cada uma do seu jeito, o meu amor, cuidado e atenção, elas sempre terão".

Belo e Gracyanne Barbosa se separaram oficialmente em abril do ano passado, um mês antes de completarem 12 anos de casamento. Ao todo, os dois viveram juntos por 16 anos. Eles se casaram no dia 18 de maio de 2012 na Igreja da Candelária, no Centro do Rio de Janeiro, e não tiveram filhos.