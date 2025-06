Andressa Urach se diz arrependida após procedimento de mudança da cor dos olhos

A influenciadora Andressa Urach fez um desabado nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira (25) sobre a cirurgia que realizou para mudar a cor dos olhos. Por meio dos Stories do Instagram, a ex-Fazenda revelou estar arrependida do procedimento, o mesmo feito recentemente pela influenciadora Maya Massafera.

No vídeo, Andressa aparece reclamando de dor após a cirurgia, realizada em Nice, na França. A ceratopigmentação é proibida no Brasil devido ao alto risco de lesões na córnea.

"Estou no aeroporto agora, aguardando o voo. Meus olhos estão doendo bastante. Muito. Chegando ao Brasil vou ter que ir em um médico, porque está doendo muito. Vocês não têm ideia. Te falar que já estou praticamente arrependida de ter feito, porque a dor não tem igual. Orem por mim", afirmou.

Ao comentar sobre os efeitos colaterais do processo cirúrgico, Urach revelou que mudar a cor dos olhos já era um desejo antigo.

"Quem me acompanha sabe que eu sempre sonhei em ter olhos claros, tanto que no meu livro eu relato a história da Ímola, que usava lentes azuis. Realizei um sonho de infância", disse ela ao compartilhar o resultado nas redes sociais.

O que é ceratopigmentação?

Segundo o diretor da Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO), César Motta, ceratopigmentação é um procedimento cirúrgico semelhante a uma tatuagem, realizada diretamente na córnea. A adição de pigmentação na membrana pode provocar, por exemplo, perda do campo de visão do paciente, lesões infecciosas na córnea, glaucoma, inflamações crônicas, catarata, entre outros problemas.

O especialista cita que a intervenção pode chegar a perfurar o olho, causando uma endoftalmite — grave inflamação no interior do globo ocular —, que pode levar o paciente a perder a visão; é possível ainda que o procedimento resulte na perda de células do endotélio corneano, aumentando, assim, as chances do desenvolvimento de um glaucoma, que também pode levar à cegueira.

Devido aos riscos, a ceratopigmentação não deve ser realizada em pessoas com olhos saudáveis. César Motta detalha que a cirurgia é indicada para tratar casos de patologia específicos.