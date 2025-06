O cantor Amado Batista fez uma espécie de desabafo durante um show que realizou, na quarta-feira (25), em Aracaju, Sergipe. O artista falou sobre a vida de solteiro e sobre se enganar no amor, dando a entender que vive uma crise no casamento com a miss Calita Franciele.

“Fiquei solteiro. Sozinho de novo. Dizem que vida de solteiro é melhor do que vida de casado. Não sei. Quem está apaixonado, não vai concordar com isso”, disse ele.

“Não sou de ficar, sou de namorar. Se não for por amor, eu não fico. Vocês ficam? Claro que não”, continuou Amado Batista em sequência.

Em outro momento do show, ele fez uma reflexão: “Quando falta amor, falta tudo. Somos movidos a amor. O amor está na gente, independente de idade, cor, condição social. Isso é maravilhoso”. O artista ainda chegou a brincar ao dizer que era melhor evitar cantar a música “Meu Ex Amor”.

Especulações sobre fim do cansamento

As especulações sobre a crise no relacionamento amoroso começaram após Calita desativar seu perfil no Instagram. Nas redes sociais, a miss costumava publicar vários vídeos com o marido.

Apesar dos boatos, a equipe de Amado Batista negou a crise ao portal Léo Dias.

O cantor e Calita assumiram publicamente o relacionamento no final de 2024, e casaram em março deste ano. Eles sempre receberam críticas na internet devido à grande diferença de idade.