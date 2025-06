Murilo Huff rebate declaração de Dona Ruth e mostra gastos com o filho: ‘Mais de R$ 15 mil por mês’

O cantor Murilo Huff usou as redes sociais na noite de terça-feira (24) para rebater as alegações feitas por dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, sobre a relação dele com Léo, filho dele com a cantora. A mãe de Marília alegou que o artista nunca pagou pensão ao menino.

Em uma lista, Murilo afirmou que a história não era verdade, visto que os gastos com a criança chegavam aos R$ 15 mil por mês. Segundo o cantor, os gastos são divididos com a escola (R$ 2,6 mil), o plano de saúde (R$ 1,2 mil), com psicóloga (R$ 2,8 mil), babá/enfermeira R$ 5 mil e até tratamento para diabetes (R$ 4 mil).

“Mais de R$ 15 mil por mês apenas com custos fixos básicos pagos por mim”, disse ele, mostrando também alguns cupons fiscais dos supostos gastos com o filho.

Segundo Murilo, as imagens não são uma forma de passar boa imagem, mas apenas de esclarecer a questão. “Eu sei que isso não é nada mais que minha obrigação como pai. Só estou postando para me defender da acusação mentirosa”, disse.

Os gastos se tornaram alvo nas redes sociais após afirmação de dona Ruth de que Murilo nunca pagou pensão ao filho. Além disso, ela chegou a contar que sempre encabeçou os cuidados com o pequeno.

“Quanto ao patrimônio do Léo, podem ter certeza de que está sendo muito bem protegido, inclusive submetido a prestação de contas na ação de inventário do patrimônio que minha filha deixou e que está até hoje em andamento”, alegou.

Veja também É Hit Natanzinho Lima comenta registro da marca 'Natanzinho' e revela relação com Nattan: 'não tem briga' É Hit Depois de galinha, Simone Mendes ganha carneiro de fã em show de São João na Bahia

Briga familiar

Um processo pela guarda unilateral de Léo foi protocolado por Murilo Huff no início de junho e segue em segredo de Justiça na Comarca da Família de Goiânia (GO). Dona Ruth teria se recusado a ceder a guarda do neto amigavelmente.

Inicialmente, a equipe jurídica de Huff disse que “a única informação que [Murilo] tem a dizer é sobre seu desejo de exercer plenamente seu papel de pai, criando seu filho ainda mais de perto, e isso não significa afastá-lo da família da mãe”.

Enquanto isso, a mãe de Marília se pronunciou por meio do seu advogado, Robson Cunha, afirmando que "a única preocupação da dona Ruth será sempre a preservação do bem-estar emocional, psicológico e físico do Léo, razão pela qual não irá fazer nenhuma exposição deste caso neste momento".