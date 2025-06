Depois de galinha, Simone Mendes ganha carneiro de fã em show de São João na Bahia

A cantora Simone Mendes foi surpreendida pelo humorista Tirullipa com um presente inusitado no palco do São João de Serrinha, na Bahia, na noite de terça-feira (24).

O humorista avistou um fã, no meio do público, com um carneiro para entregar à sertaneja. De imediato, resolveu fazer o encontro dos dois. Durante apresentação, ele interrompeu o show da Simone, e o fã entrou no palco com o carneiro dizendo que era uma pelúcia.

Veja cena:

Simone Mendes se encantou com o animal: "Vem cá com sua mãe, menino desobediente", brincou. A cantora ainda colocou o animal nos braços.

Na "invasão" ao show, Tirullipa brincou dizendo que o animal ganhou o nome de Kaká carneiro — em homenagem ao marido da cantora. O humorista ainda fez uma paródia envolvendo o carneiro com a música "Vontade de Morder".

Cantora ganhou uma galinha em Campina Grande

Legenda: Cantora ficou surpresa com presente nada comum Foto: Reprodução / Redes Sociais

Simone Mendes ganhou uma galinha durante uma apresentação que fazia no São João de Campina Grande, na Paraíba. Um fã que estava no show deu a ela o animal.

Ela cantava "Dois Tristes", quando avistou a ave sendo levantada na plateia em sua direção. "Pega pra mim, pega pra mim", disse a artista para um roadie, para que o profissional a ajudasse.

Levado até o palco, o animal foi abraçado pela baiana, que em um primeiro momento se admirou com a atitude. "A primeira vez que ganho isso", disse ela no microfone para o público, rindo da situação.

Ao ter a galinha nas mãos, Simone beijou as penas do bicho e prometeu cuidar dele.