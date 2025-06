Natanzinho Lima comenta registro da marca 'Natanzinho' e revela relação com Nattan: 'não tem briga'

O sergipano Natanzinho Lima falou sobre a disputa que corre no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) pelo uso do nome "Natanzinho" com o cantor cearense Nattan, em coletiva de imprensa no São João da Bahia, no sábado (21).

Ao ser questionado sobre se existia alguma batalha judicial, o cantor respondeu: "Eu não tenho briga com nenhum cantor. Na verdade, eu troco mensagem com Nattan, a gente conversa e vamos até cantar juntos em Maceió", declarou.

No bate-papo com a imprensa, ele ainda relembrou um momento de reconhecimento que teve por parte de Nattan.

"Quando eu gravei uma música dele, ele mesmo postou", citando o hit "Amor na Praia".

Natanzinho Lima ainda pontou o que podem ter divulgado com sendo uma briga. “Acho que é porque ele está para registrar o Nattan e o Nattanzinho. Às vezes pode ser que, eu também não tenho conhecimento disso, que ele pode estar lá registrando e eu também, mas briga, não tem nenhuma briga sobre isso, a gente bem de boa mesmo”, declarou.

Entenda disputa pelo nome 'Natanzinho'

A controvérsia começou após a publicação, na Revista de Propriedade Industrial, do pedido de registro da marca “Nattanzinho” pela empresa Nattan Produções, em novembro de 2024.

Em 3 de fevereiro de 2025, a Camarote Shows contestou a solicitação, alegando que já utilizava o nome artístico desde 2017, por meio do artista sergipano Natã Lima Nascimento, e que o termo “Nattanzinho” estava vinculado a um artista do grupo deles.

Com base na Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), a empresa alegou possível confusão de marca e tentativa de apropriação indevida de um nome já consolidado no mercado.

Em resposta, a Nattan Produções argumentou que a oposição da Camarote Shows é genérica e carece de legitimidade, já que não apresentou provas de vínculo direto com o artista Natã Lima nem registros anteriores no Inpi. A empresa ressaltou que representa oficialmente o cantor Nattan, nome artístico de Natanael Cesário dos Santos, que utiliza o nome “Nattanzinho” desde pelo menos 2015 em apresentações, materiais promocionais e álbuns.

O Inpi ainda deve julgar o mérito da oposição e da manifestação, com base nos documentos apresentados pelas partes. A decisão será publicada na Revista de Propriedade Industrial.