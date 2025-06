'Padre sertanejo' receberá quase R$ 1 milhão por show no São João da Bahia; saiba quem é

O padre Alessandro Campos, conhecido como o "padre sertanejo", foi contratado para realizar três apresentações de São João em diferentes municípios da Bahia, somando R$ 975 mil em cachês. Os shows estão marcados para os dias 10, 14 e 21 de junho, nas cidades de Campo Formoso, Itatim e Barreiras, respectivamente. As informações constam no Painel de Transparência dos Festejos Juninos nos Municípios do Estado da Bahia, elaborado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA).



O religioso, que se popularizou ao associar músicas sertanejas aos ensinamentos da Igreja Católica, também se destaca nas redes sociais, onde soma mais de 2 milhões de seguidores.

No Instagram, ele se apresenta como "o padre sertanejo do Brasil" e costuma usar vestimentas típicas do gênero musical. Nas postagens na rede social, o religioso aparece em vídeos dirigindo o próprio veículo da banda em direção aos municípios que estão no roteiro de eventos.

Outros padres também ganham dinheiro com shows no São João

Além de Alessandro Campos, outros três padres participam da programação junina na Bahia. Fábio de Melo vai receber R$ 600 mil por duas apresentações nas cidades de Quijingue, no nordeste do estado, e Nordestina, a cerca de 370 quilômetros de Salvador. Os shows estão marcados para os dias 24 e 26 de junho.



Completam a lista os padres Antônio Maria e João Carlos, que também foram contratados para se apresentar.