Programação gratuita de São João inclui quadrilhas, grandes shows e arraiá pet; confira agenda

A data de comemoração do São João, no dia 24 de junho, está se aproximando. Por isso, as programações voltadas aos festejos juninos estão se intensificando nessa reta final. Para te ajudar, o Verso separou destaques de eventos gratuitos do período.

São atividades que incluem música, cultura popular, dança e mais, com opções para todos os públicos — das crianças aos adultos, passando também pelos pets. Confira a agenda junina!

Feira de cordel e grandes shows

No São João de Maracanaú, o espetáculo junino é múltiplo. Nesta sexta-feira (20), a programação de grandes shows segue com apresentações de Maiara & Maraisa, Lagosta Bronzeada e Zé Cantor.

Completam a noite, ainda, Nuzio Medeiros, Netto & Henrique e o Forró do Bob. Os shows seguem nos dias 27 — incluindo Jorge & Mateus — e 28 — com destaque para Simone Mendes e Belo.

A programação do SJM dos próximos dias também acolhe a I Feira Internacional de Cordel, que ocorre de 25 a 27 de junho. Ações educativas e shows celebram e promovem a cultura popular nordestina.

Palestras, oficinas e apresentações musicais com nomes como Xangai, Antônio Nóbrega e Geraldo Amâncio compõem a agenda. Estudantes das escolas de Maracanaú são o público alvo, mas as atividades são gratuitas e abertas ao público.

O São João de Maracanaú conta, ainda, com o último dia do Festival Arraiá do Ceará, promovido pelo Sistema Verdes Mares, nesta sexta (20), além de festivais de quadrilhas ao longo dos próximos dias.

São João de Maracanaú

Quando: shows nos dias 20, 27 e 28; I Feira Internacional de Cordel de 25 a 27 de junho

shows nos dias 20, 27 e 28; I Feira Internacional de Cordel de 25 a 27 de junho Onde: Parque de Eventos Narciso Pessoa de Araújo, na Av. Wilson Camurça, no Distrito Industrial de Maracanaú, próximo ao Campus do IFCE.

Parque de Eventos Narciso Pessoa de Araújo, na Av. Wilson Camurça, no Distrito Industrial de Maracanaú, próximo ao Campus do IFCE. Entrada gratuita.

Mais informações: www.maracanau.ce.gov.br/sjm25, @saojoaodemaracanau e @feirainternacionaldecordel

Festa descentralizada em Fortaleza

A programação de festejos juninos da Prefeitura de Fortaleza segue ao longo do mês espalhada por diferentes regionais da Cidade. Neste ano, a Capital foi o primeiro município brasileiro a registrar a quadrilha junina como patrimônio imaterial.

Legenda: Quadrilhas juninas foram registradas como patrimônio pela Prefeitura de Fortaleza Foto: Secultfor / Divulgação

A Secultfor apoiou grupos juninos por meio de edital que contemplou 74 projetos. Nesta sexta (20) e sábado (21), ocorrem o Festival Junino do Novo Mondubim (na Areninha do Novo Mondubim, às 19 horas) e o Festival Junino do Cumpade Carlos (na Praça do Liceu do Ceará, às 17 horas).

No fim de semana, é a vez do III Arraiá do Cumpade Del, às 18 horas, na Praça das Flores e o Festival de Quadrilhas Flor da Bela, às 19 horas, na rua Francisca Bezerra, 417, bairro Sapiranga. Confira a programação completa aqui.

São João de Fortaleza 2025

Quando: até 13 de julho

até 13 de julho Onde: espalhado por 12 regionais

espalhado por 12 regionais Entrada gratuita.

Mais informações: @culturadefortaleza

Forró das antigas e mais

Na Estação das Artes, a programação deste final de semana será especialmente junina. O destaque neste sentido é o show da cantora Iara Pamella, a partir das 20 horas da sexta (20). A voz icônica do forró cearense apresenta sucessos como "Meu Vício" e "Eu Me Enganei".

Legenda: Iara Pamella faz show na Estação das Artes Foto: Reprodução / Instagram

A alegria junina segue no domingo (22). Além de oficina infantil de bordado e ação educativa em parceria com o Sobrado Dr. José Lourenço, a Estação terá a música comandada pelo DJ Victormsat, que ressalta a cultura popular nordestina de 10 às 12h30.

A partir das 13 horas, é a vez do Forró da Cumadi, show da cantora Ingrid Sales e banda que traz clássicos do forró, indo de Luiz Gonzaga e Dominguinhos a Elba Ramalho. Todas as programações tem entrada por ordem de chegada e sujeita à capacidade máxima.

Estação das Artes

Quando: de 20 a 22 de junho

de 20 a 22 de junho Onde: rua Dr. João Moreira, 540 - Centro

rua Dr. João Moreira, 540 - Centro Entrada gratuita.

Mais informações: @estacaodasartes.ce

São João para toda a família

No São João do North Shopping Jóquei, a programação é diversa e voltada para todos os membros da família, incluindo os pets. No sábado (21), a praça de alimentação recebe muito forró com show de Juruviara, às 18 horas.

Legenda: North Shopping Jóquei promove programações juninas Foto: North Shopping Jóquei / Divulgação

Já no domingo (22), o destaque é a realização do “ArraiAU”, às 17 horas, no Pet Park do Quintal do Jóquei, voltado a pets e tutores. No mesmo horário, a praça de alimentação acolhe apresentações de quadrilhas juninas e brincadeiras para os pequenos.

A agenda segue no último fim de semana de junho, com shows e apresentações nos dias 28 e 29.

São João do North Shopping Jóquei – “Xodó da Gente”

Quando: nos finais de semana de junho, a partir de 17 horas

nos finais de semana de junho, a partir de 17 horas Onde: North Shopping Jóquei (av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube)

North Shopping Jóquei (av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube) Entrada gratuita.

Mais informações: @northshoppingjoquei e www.northshoppingjoquei.com.br

São João da Reforma Agrária

O Centro de Formação, Capacitação e Pesquisa Frei Humberto realiza neste sábado (21) o já tradicional Arraiá do Frei — Festival Estadual das Quadrilhas Juninas da Reforma Agrária.

Na programação, que começa às 19 horas, diferentes quadrilhas juninas de assentamentos do interior do Ceará irão se apresentar em Fortaleza. Além delas, haverá shows com Vanessa A Cantora e Romário Wesley e Vanessa A Cantora.

Na parte de gastronomia, diferentes comidas típicas feitas com insumos do MST Ceará estarão disponíveis para o público.

Arraiá do Frei

Quando: sábado, 21, às 19 horas

sábado, 21, às 19 horas Onde: Centro de Formação, Capacitação e Pesquisa Frei Humberto (rua Paulo Firmeza, 445 - São João do Tauape)

Centro de Formação, Capacitação e Pesquisa Frei Humberto (rua Paulo Firmeza, 445 - São João do Tauape) Entrada gratuita.

Mais informações: @centrofreihumberto e (85) 98211-3757

São João da Vila Azul do Mar

O Beach Park promove nesta sexta (20) e sábado (21) uma programação de São João com shows, quadrilhas e atrações voltadas ao público infantil. O evento ocorre no espaço de convivência Vila Azul do Mar e é gratuito, contando também com estacionamento liberado.

Legenda: São João do Beach Park traz programação gratuita Foto: Beach Park / Divulgação

No primeiro dia da programação, a festa se inicia com o São João da Fofura às 17 horas, voltado aos pequenos. A partir das 19 horas, show da banda Os Lamparinos, quadrilha improvisada com os Beach Friends, Cia de Dança Cordapés e show de mágica com Ice Rick animam o público.

Já no sábado (21), a abertura às 17 horas ocorre com o espetáculo “Nas terras do sertão, sanfoneiro tica São João”, da Quadrilha Junina Cordapés, que retorna ao centro da festa às 19h50 com “Festança - O amor pelas maiores festas”. Música ao vivo e programações infantis também compõem a agenda.

São João do Beach Park

Quando: sexta, 20, e sábado, 21, a partir das 17 horas

sexta, 20, e sábado, 21, a partir das 17 horas Onde: rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz

rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz Entrada gratuita.

Mais informações: @vilaazuldomar, www.beachpark.com.br ou (85) 4012-3030

Festival de quadrilhas e pets juninos

Promovido pelo Shopping Benfica, o São João do Bem traz programação especial para as crianças, momento de bem-estar para pets e festival de quadrilhas com premiações.

Legenda: Festival de quadrilhas infantis do São João do Benfica terá premiações especiais Foto: Shopping Benfica / Divulgação

O Festival de Quadrilhas Bem Junino ocorre nos dois próximos domingos, dias 22 e 29, sempre às 17h30, e será composto por quadrilhas infantis. A premiação total de R$ 4,5 mil será distribuída entre as participantes e prêmios especiais também serão entregues.

Já neste sábado (21), o Arraiá Pet acontece na área externa de 17 às 20 horas. Feira de adoção, avaliação veterinária gratuita, desfile de pets e mais ações de bem-estar animal estão previstas.

São João do Bem