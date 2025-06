Nattan revela que Rafa Kalimann planeja parto normal e que ele irá manter casa em Fortaleza; veja

Em entrevista exclusiva no evento "Limite Zero", em Fortaleza (CE), o cantor Nattan falou com a coluna sobre a rotina pesada de shows no São João, ele soma mais de 20 apresentações no mês de junho. No bate-papo, o forrozeiro também destacou a emoção da gestação de Zuza — primeira filha dele com a influenciadora digital Rafa Kalimann.

"Estou muito feliz e eu acho que quando vem essa questão de você ser pai, onde você olha tudo fica com mais cor, com mais brilho e ainda mais sendo uma menina. Pai de menina, já vi que eu vou sofrer, porque eu sou muito pegado e carinhoso. Assim que eu acabar o show agora, em vez de ficar até de manhã bebendo, eu vou ter que deixar agora a menina na escola, buscar na escola. Mas daí acho que são fases, são ciclos, né?", detalhou Nattan.

Ao ser questionado se Zuza nasceria no Ceará ou Minas Gerais, estado natal de Kalimann, Nattan respondeu: "Só tem uma pessoa que sabe, é Deus, lá em cima. A Rafa quer o parto normal, ninguém sabe o horário, ninguém sabe onde a gente vai tá. Essa nossa vida é uma loucura. A gente tá num canto, depois em outro, mas com certeza eu já disse que o nascimento da filha eu não perco nem a pau".

Cantor vai manter casa em Fortaleza, mesmo morando em SP

No podcast "Surubaum", de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Nattan contou que colocou uma mansão à venda em que ele está investindo há dois anos na construção para viver com Rafa em São Paulo.

Em entrevista à coluna, o forrozeiro declarou que, mesmo se desfazendo do imóvel em construção, ele irá manter a atual casa em que vive no Ceará.

Vou morar em São Paulo, mas vou continuar com minha casa em Fortaleza, com minha base aqui. Até porque não consigo viver sem meu Ceará. Não tem como eu viver sem comer uma panelada, uma buchada. Meu filho, lá em São Paulo você não acha, só no Centro de Tradições Nordestinas (CTN) . Nattan Cantor

Lançamento em julho

Para o próximo mês, Nattan prepara um novo álbum aos fãs. Segundo o artista, a produção teve uma maior atenção da parte dele.

"Esse álbum vem falando de amor também, falando de alegria. Acho que é um dos álbuns mais especiais que eu vou lançar porque é o álbum que tive mais tempo de produzir, tá dentro do estúdio com os meninos. Esse mês todinho é fazendo o São João e produzindo esse álbum. No dia 10, a gente lança pra galera", revelou o artista.