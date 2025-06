Nattan e Rafa Kalimann revelam sexo do primeiro filho após chá revelação

O cantor Nattan e a influenciadora Rafa Kalimann revelaram o sexo do primeiro filho após cerimônia realizada em sítio no interior de São Paulo. Em vídeo compartilhado nas redes sociais, na noite desta terça-feira (10), o casal descobriu que serão pais de uma menina. Os dois já contaram que a bebê se chamará Zuza, em homenagem à falecida avó do cearense.

"Seja bem-vinda, Zuza!", celebraram durante chá revelação realizado ao lado de familiares e amigos íntimos.

"Nattanzinho, o poeta estava certo quando disse que a vida é um rasgar-se e remendar-se infinito. Veja só como essa roda-gigante é poderosa. A Dona Zuza recém se despediu da gente, mas já enviou boas novas vindas diretamente do céu. E agora você vai poder dedicar o amor que recebeu dela para esse novo coração que já bate acelerado, assim como do pai", disse a irmã de Rafa.

Esse nome já tinha sido citado no vídeo em que divulgaram a gravidez de Rafa, no dia 3 de junho. Na carta que Nattan escreveu, na época, citou: "Dona Zuza, minha avó se foi na semana passada, foi minha segunda mãe. Rafa propôs que o nome da nossa primeira filha fosse Zuza, em homenagem a minha avó, e talvez Zuza esteja no forno já".

Rafa e Nattan estão juntos desde novembro do ano passado, mas tornaram o romance público em dezembro. O pedido oficial de namoro aconteceu durante uma viagem dos dois a Portugal.