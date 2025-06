Rafa Kalimann e Nattan farão chá revelação para descobrir sexo do filho

A ex-BBB e atriz Rafa Kalimann contou aos seguidores, na segunda-feira (9), que esta semana ela e o cantor Nattan farão o chá revelação para descobrir o sexo do bebê que ela está esperando. O casal e suas respectivas famílias irão para uma fazenda para o evento.

“Esta semana vai ser atípica e muito especial. A gente está indo para uma fazenda, toda minha família, as pessoas que eu amo, todos da família e os amigos do Nattan para gente fazer o chá revelação, mas vai ser bem diferente. Bem do nosso jeitinho mesmo”, disse ela.

“A gente vai fazer desde a comida até os docinhos, bem íntimo mesmo. Vai ter muita coisa boa, inclusive o sexo do nosso bebê”.

Rafa e Nattan anunciaram publicamente, no último dia 3 de junho, que estão a espera do primeiro filho com um vídeo postado no Instagram. Eles estão juntos desde dezembro de 2024.

Ano passado, a ex-BBB já tinha contado que havia engravidado, do seu relacionamento anterior, com o ator Allan Souza Lima, mas perdeu a gestação.