Nattan dedica música a Rafa Kalimann em show

O cantor cearense Nattan se apresentou no Circuito Sertanejo, na madrugada desse domingo (8), em Pedro Leopoldo (MG), e teve a companhia da namorada, Rafa Kalimann, que está grávida do primeiro filho do casal. A ex-BBB, que é uma das apresentadoras do circuito de shows, acompanhou o show do amado à beira do palco e ganhou uma declaração dele.

Nattan dedicou a letra da música "Última Noite" para Rafa. "Aproveitando que você tá aqui, linda, maravilhosa, gostosa, eu vou cantar uma música para você. Posso cantar uma música para você?", disse o artista, em momento registrado nos Stories da atriz. "Pode", respondeu Rafa, olhando apaixonada para o companheiro.

“Nattan falando de amor, e a Rafa cantando juntinho. Sério, muito lindo”, comentou uma fã nas redes sociais sobre o casal.

Gravidez

Rafa e Nattan anunciaram que serão pais, na última terça-feira (3), em postagem conjunta nas redes sociais do casal. "Tem mais um coraçãozinho batendo aqui", escreveram na legenda.

Rumores de que eles estavam juntos começaram a surgir na internet em novembro de 2024. Na época, os dois chegaram a negar o relacionamento. No entanto, em dezembro, Rafa e Nattan assumiram publicamente o namoro.

Em maio de 2024, durante o namoro com o ator Allan Souza Lima, a ex-BBB contou publicamente que havia sofrido um aborto espontâneo.