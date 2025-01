Nattan e Rafa Kalimann curtem viagem de férias na Europa

Após passar os últimos dias de 2024 viajando com Nattan, para acompanhar os shows do namorado, Rafa Kalimann e o cearense escolheram Lisboa como destino das férias.

A ex-BBB e atriz e o artista estão mostrando os bastidores da viagem nas redes sociais. Nessa terça-feira (7), além de passeios turísticos, como andar de tuk-tuk, uma espécie de triciclo motorizado, eles aproveitaram a gastronomia local.

Desde que assumiram o namoro, em dezembro do ano passado, Rafa e Nattan estão sempre juntos. Ele terminou o namoro com a cearense Layla Samylle em novembro, e dias depois já estava com Rafa.

O artista vem sendo criticado nas redes sociais pela rapidez ao assumir o novo namoro, e pelas declarações constantes de amor nas redes sociais, já que no namoro com Layla ele alegava querer manter a vida pessoal privada.