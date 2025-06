Nattan e Natanzinho Lima disputam uso de marca 'Natanzinho' no Inpi

Uma disputa pelo registro da marca “Nattanzinho”, envolvendo duas empresas do ramo musical no Ceará, está em curso no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). De um lado está a Camarote Shows e Eventos, atuando pelo cantor sergipano Natanzinho Lima. Do outro, a Nattan Produções Artísticas, que representa oficialmente o cantor cearense Nattan.

A controvérsia começou após a publicação, na Revista de Propriedade Industrial, do pedido de registro da marca “Nattanzinho” pela empresa Nattan Produções.

Veja também É Hit Nattan e Rafa Kalimann anunciam gravidez de 1º filho: 'Coraçãozinho batendo' É Hit Nattan dedica música a Rafa Kalimann em show

A Camarote Shows contestou a solicitação, alegando que já utilizava o nome artístico desde 2017, por meio do artista sergipano Natã Lima Nascimento, e que o termo “Nattanzinho” estava vinculado a um artista do grupo deles. Com base na Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), a empresa alegou possível confusão de marca e tentativa de apropriação indevida de um nome já consolidado no mercado.

Empresa de cearense diz que Camarote não apresentou vinculo direto com Natanzinho Lima

Em resposta, a Nattan Produções argumentou que a oposição da Camarote Shows é genérica e carece de legitimidade, já que não apresentou provas de vínculo direto com o artista Natã Lima nem registros anteriores no Inpi. A empresa ressaltou que representa oficialmente o cantor Nattan, nome artístico de Natanael Cesário dos Santos, que utiliza o nome “Nattanzinho” desde pelo menos 2015 em apresentações, materiais promocionais e álbuns.

A manifestação da Nattan Produções incluiu reportagens, contratos e postagens em redes sociais que evidenciam o uso contínuo e público do nome artístico desde antes de qualquer tentativa de registro por terceiros. A defesa também recorre ao direito de precedência, previsto na própria Lei de Propriedade Industrial, para pleitear o deferimento do registro da marca “Nattanzinho” em seu nome.

O INPI ainda deve julgar o mérito da oposição e da manifestação, com base nos documentos apresentados pelas partes. A decisão será publicada na Revista de Propriedade Industrial.

O que diz o cantor Nattan

O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria do cantor Nattan para comentar o assunto. Em nota, a equipe declarou que o cantor cearense, também conhecido como Nattanzinho, "nunca se opôs ao pedido de registro do nome artístico do cantor 'Natanzinho Lima'".

Conforme comunicado, a contestação se dá apenas pelo uso isolado de “Natanzinho”, o que pode causar confusão junto ao público, já que esse nome é associado à trajetória de Nattan há muitos anos.

"O objetivo é evitar conflitos de identidade artística e garantir clareza perante o público", destacou nota da equipe do cantor cearense Nattan.

Por fim, a assessoria informou que as questões burocráticas, junto ao Inpi, já estão sendo resolvidas pelos artistas, respeitando a história e a trajetória de cada um no cenário musical.

Em outubro, inclusive, os artistas estarão em um show juntos em Maceió.