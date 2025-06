Padre Fábio de Melo teria impedido show de banda católica em festa junina na Bahia

O padre Fábio de Melo, de 54 anos, teve o nome envolvido em uma nova polêmica, desta vez durante o São João de Nordestina, na Bahia.

A banda católica Ministério Sinal da Cruz afirmou que foi impedida de se apresentar no evento, realizado no último dia 26 de junho, por causa da equipe de um “artista de grande renome”.

Sem citar nomes, a banda divulgou um pronunciamento no Instagram alegando que não conseguiu montar seus equipamentos no palco principal por conta da “irredutibilidade da equipe” do outro artista.

Padre Fábio de Melo era a única atração confirmada no evento, além do grupo religioso.

“O Ministério Sinal da Cruz tinha um show confirmado na cidade de Nordestina, com grande expectativa de louvor e adoração ao Senhor. No entanto, infelizmente, a apresentação não pôde acontecer como o planejado. Por motivos diversos, entre eles a irredutibilidade da equipe de um artista de grande renome presente no evento, não foi possível realizar a montagem do nosso equipamento no palco principal”, afirmou a banda em nota publicada no Instagram.

Apesar do ocorrido, os integrantes da banda participaram da missa realizada pela organização. O padre e a prefeitura de Nordestina não se manifestaram sobre o caso. Ambos divulgaram registros da apresentação, mas não mencionaram o episódio.

Outras polêmicas recentes

No último dia 10 de maio, horas antes de um show em Joinville (SC), o padre Fábio de Melo se envolveu em uma polêmica após relatar, nas redes sociais, uma divergência de preços em uma cafeteria da rede Havanna.

Segundo ele, ao pegar dois potes de doce de leite da prateleira, notou no caixa que o valor cobrado era maior do que o indicado.

Após alertar a funcionária sobre a diferença, ela conferiu os preços e disse que a etiqueta estava errada. Nesse momento, o gerente interveio e, de acordo com o padre, foi ríspido: “O preço está errado e é isso. Se quiser levar, o preço certo é este”.

Fábio de Melo afirmou que se sentiu desrespeitado e que a situação poderia ter sido conduzida com mais educação.

“E se você é gerente e está numa situação embaraçosa, há uma forma de dizer isso com elegância”, escreveu.

Dias depois, o gerente, Jair Aguiar, foi demitido e entrou com um processo contra a empresa e o padre.

O caso ganhou repercussão e, segundo o jornalista Ricardo Feltrin, pelo menos um bispo de Santa Catarina enviou uma denúncia ao Vaticano, questionando o comportamento do religioso. A queixa foi encaminhada à Congregação para a Doutrina da Fé.