Padre Fábio de Melo é processado por gerente demitido de cafeteria em Joinville

Após ser demitido de uma cafeteria da Havanna em Joinville, Santa Catarina, o ex-gerente do estabelecimento está processando a empresa e o padre Fábio de Melo, segundo informações divulgadas pelo portal "Splash", do Uol.

Jair Aguiar, de 36 anos, foi desligado do emprego no mês passado, após o religioso publicar um vídeo alegando ter sido destratado por ele na cafeteria. O caso aconteceu devido a uma divergência no preço de um pote de doce de leite.

Diante da repercussão do caso nas redes sociais, a Havanna decidiu dispensar o funcionário e pediu desculpas ao padre Fábio de Melo.

Ação civil e trabalhista

O Sindicato dos Trabalhadores em Turismo, Hospitalidade e de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Sitratuh) de Joinville e região confirmou a existência de dois processos, um trabalhista, e outro na esfera civil. As ações correm em segredo de Justiça.

Até o momento, Fábio de Melo não se posicionou sobre o processo.

Após ser demitido, Jair se manifestou e afirmou que a situação foi diferente da relatada pelo padre. Segundo o ex-funcionário, Fábio de Melo não falou pessoalmente com ele e a reclamação sobre o preço não foi explicita. "Eu não maltratei o padre, em momento algum a gente chegou a conversar. Ele não me chamou para me contar que o preço estava errado", disse na ocasião, ao Splash.

Além disso, o ex-gerente disse que passou a sofrer ataques e estava com medo de sair na rua. "Num dia, você não é ninguém, só os teus amigos e as pessoas da tua família te conhecem. Do nada, tem um país todo te massacrando, falando mal de você. E você entra nas redes sociais, os comentários são todos maldosos. Escutaram a versão do padre e ficou por isso mesmo", falou.

Veja também País Marcola é levado ao Hospital de Base do DF para exames de rotina Zoeira Após separação, Virginia Fonseca e Zé Felipe curtem manhã intimista juntos; veja vídeo

Relembre o caso

O padre detalhou que escolheu dois potes do produto diretamente da prateleira e, ao chegar ao caixa, percebeu que o valor cobrado era diferente do que tinha visto. “Peguei dois potes [de doce de leite], fui para o caixa pagar e vi que o valor que estava sendo cobrado era muito maior do que a soma de dois potes com o preço que estava na estante”, relatou.

Fábio de Melo explicou que tentou, de forma cordial, avisar à funcionária do caixa sobre a diferença. Ela conferiu o preço e afirmou que a etiqueta estava errada. Nesse momento, o gerente da loja interveio e, segundo o padre, agiu de forma ríspida: “O preço está errado e é isso. Se quiser levar, o preço certo é este”.

O religioso disse que ficou incomodado com a postura do gerente e que, como consumidor, sentiu-se desrespeitado. Para ele, a situação poderia ter sido conduzida com mais educação. “E se você é gerente e está numa situação embaraçosa, há uma forma de dizer isso com elegância”, comentou.

Após ficar sabendo da demissão do gerente, o padre voltou a comentar o episódio, lamentando a demissão.

“Lamento mesmo. Acho que quem erra precisa ter uma segunda oportunidade”, declarou. No entanto, também rebateu a acusação de que teria mentido sobre os fatos. “Ele tem dito que eu menti sobre o que aconteceu, que eu não tenho nenhuma necessidade de mentir”, disse o padre nas redes.