Após separação, Virginia Fonseca e Zé Felipe curtem manhã intimista juntos; veja vídeo

Após anunciar o fim do relacionamento, a influenciadora Virginia Fonseca compartilhou um momento de intimidade, na manhã desta quinta-feira (5), ao lado do ex-companheiro, o cantor Zé Felipe, e dos três filhos do casal, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Logo após acordar, a criadora de conteúdo publicou uma série de Stories, no Instagram, no quarto ao lado da família. Nas imagens, ela e o antigo marido aparecem segurando e brincando com o caçula, de 8 meses.

"Olha sua mãe, cara", fala Zé Felipe na gravação. Ao olhar para Virginia, o bebê abre um sorriso gentil. Então, o cantor diz que o pequeno quer o colo de Virginia e o entrega para ela.

No momento íntimo em família é possível observar que ambos, mesmo separados, aparentam estarem mantendo uma relação amigável. (Assista abaixo)

No início desta semana, o antigo casal também apareceu lado a lado em fotos do aniversário da filha mais velha, Maria Alice.

Virginia e Zé Felipe ficaram juntos por cerca de cinco anos. No começo do mês passado, a influenciadora chegou a revelar o motivo de uma separação entre ela e o cantor, que durou cerca de seis dias.