Enquete Power Couple: vote em qual casal deve ficar no reality show

Mais um casal deixará o Power Couple Brasil na noite desta quinta-feira (5). A sexta DR da temporada é enfrentada por Adriana e Dhomini, Emilyn e Everton, Carol e Radamés.

Agora, as duplas disputam para saber qual é a favorita do público e recebe mais votos para continuar no programa.

O resultado será divulgado no programa ao vivo, na RecordTV, a partir das 22h30. No Power Couple, quem recebe menos votos deixa o reality.

Abaixo, o Diário do Nordeste que saber sua opinião sobre quem deve permanecer na atração.

VOTE NA ENQUETE DO POWER COUPLE

inter@

Veja também Zoeira Vocalista do A-ha, Morten Harket revela diagnóstico de Parkinson Zoeira Fãs celebram volta de Jungkook e Taehyung, do grupo de k-pop BTS, com anúncio em ônibus de Fortaleza

Como foi formada a sexta DR do Power Couple?

Após a realização de mais uma Prova dos Casais, foram anunciados os resultados, com Rayanne e Victor vencendo a atividade e ficando imunes à votação da DR.

Com o pior tempo na dinâmica, Emilyn e Everton foram para a zona de eliminação.

Já Adriana e Dhomini foram para a DR por terem o menor saldo da semana.

Votação da casa

Em seguida, aconteceu a votação da casa, na qual:

Adriana e Dhomini votaram em Carol e Radamés;

Cris e Kadu votaram em Nat e Eike;

Rayanne e Victor votaram em Ana Paula e Antony;

Nat e Eike votaram em Carol e Radamés;

Talira e Pessina votaram em Nat e Eike;

Emilyn e Everton votaram em Cris e Kadu;

Carol e Radamés votaram em Ana Paula e Antony;

Silvia e André votaram em Ana Paula e Antony;

Ana Paula e Antony votaram em Carol e Radamés.

Mais votados, Carol e Radamés acabaram ocupando a última vaga da zona de eliminação.

Esferas do Poder

Ana Paula e Antony estavam com as Esferas do Poder e tiveram que escolher entre imunizar um casal da votação, exceto eles, ou escolher um casal para cada voto recebido ter peso dois.

Então, eles escolheram a segunda opção e dobraram a quantidade de votos recebidos por Carol e Radamés.