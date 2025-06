Vocalista do A-ha, Morten Harket revela diagnóstico de Parkinson

O vocalista da banda A-ha, Morten Harket, de 65 anos, revelou nesta quarta-feira (4) que foi diagnosticado com Parkinson. A declaração foi feita em uma entrevista publicada no site oficial do grupo.

A voz por trás de hits icônicos como “Take on Me” é pai de cinco filhos e também avô.

“Não tenho problema em aceitar o diagnóstico. Com o tempo, levei a sério a atitude do meu pai, de 94 anos, em relação à forma como o organismo gradualmente se rende: ‘Uso o que funciona’”, afirmou o cantor norueguês.

Morten explicou ainda que não teve dificuldade em tornar público o diagnóstico. “Parte de mim queria revelar. Como eu disse, reconhecer o diagnóstico não foi um problema para mim. É a minha necessidade de paz e tranquilidade para trabalhar que tem me impedido [de revelar o diagnóstico]”, completou.

O músico destacou que atualmente se esforça para evitar que a condição piore. Segundo ele, há um equilíbrio delicado entre tomar a medicação e controlar seus efeitos colaterais.

No ano passado, Morten revelou ter sido submetido a um procedimento neurocirúrgico, no qual eletrodos foram implantados no lado esquerdo do cérebro. A cirurgia teve o efeito desejado: muitos dos seus sintomas físicos praticamente desapareceram. Em dezembro de 2024, ele passou por um procedimento semelhante no lado direito do cérebro, que também foi bem-sucedido.

O tratamento de Morten está sendo realizado na Clínica Mayo, nos Estados Unidos, com acompanhamento da neurologista norueguesa Christina Sundal, da NeuroClinic Norway, que integrou a equipe de pesquisa sobre Parkinson da Clínica Mayo.

Apesar dos avanços médicos, o cantor afirmou que não sabe se conseguirá voltar a cantar, já que a doença afeta diretamente sua voz. Ainda assim, Morten segue compondo músicas, embora não tenha certeza se conseguirá finalizá-las para lançamento.

“Há alguns anos, venho trabalhando em músicas nas quais acredito muito, e sinto que as letras, principalmente, revelam um aspecto diferente de mim. Não tenho certeza se conseguirei finalizá-las para o lançamento. Só o tempo dirá. Gosto muito da ideia de simplesmente arriscar, como paciente de Parkinson e artista, com algo completamente diferente. Tudo depende de mim, só preciso resolver isso primeiro.”

As últimas apresentações do A-ha aconteceram em 2022, incluindo uma turnê pelo Brasil, com shows em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador e Curitiba.

Doença de Parkinson: o que é?

A Doença de Parkinson é uma enfermidade neurodegenerativa que afeta a produção de dopamina, neurotransmissor essencial para o controle dos movimentos. Por isso, além dos tremores, outros dois sinais característicos da doença são a rigidez muscular e a bradicinesia — lentidão na execução dos movimentos.

Embora seja comumente associada aos tremores, o Parkinson pode se manifestar por meio de diversos outros sintomas. Especialistas alertam que é fundamental estar atento aos sinais, principalmente em pessoas com mais de 60 anos, para possibilitar um diagnóstico precoce e melhorar a qualidade de vida.

Um dos sintomas mais importantes é justamente a lentidão dos movimentos (bradicinesia), quando a pessoa passa a ter dificuldade para realizar atividades cotidianas.

Ao identificar sinais suspeitos, é essencial buscar avaliação médica. A doença não tem cura, mas os médicos reforçam a importância do tratamento precoce, que pode desacelerar a progressão dos sintomas.