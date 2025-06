Padre Fábio de Melo é denunciado ao Vaticano após polêmica em cafeteria, diz jornalista

O padre Fábio de Melo foi denunciado ao Vaticano após a polêmica em uma cafeteria em Joinville (SC), que causou a demissão do gerente do estabelecimento no último mês. De acordo com informações do jornalista Ricardo Feltrin, pelo menos um bispo de Santa Catarina fez a denúncia à chamada Congregação para a Doutrina da Fé devido ao comportamento "inadequado" do padre.

Conforme a publicação, esse núcleo da Igreja Católica recebe denúncia de religiosos, como questões de pedofilia, roubos e más condutas. O comportamento de Fábio na cafeteria teria sido mal visto por outros líderes, o que motivou a queixa do bispo e deixado uma "mancha" dele perante a igreja.

"Ele não vai ser expulso, é apenas uma questão disciplinar. Não vai acontecer nada, mas fica uma mácula na carreira dele. Por não ter tido uma atitude cristã com o Jair [gerente da cafeteria], que perdeu o emprego", disse o jornalista em vídeo publicado no Youtube.

Entenda a polêmica

No último dia 10 de maio, horas antes de um show em Joinville, o padre Fábio de Melo foi a uma franquia da cafeteria Havanna e relatou uma divergência de preços envolvendo potes de doce de leite.

Segundo o padre, ele escolheu dois potes do produto diretamente da prateleira e, ao chegar ao caixa, percebeu que o valor cobrado era diferente do que tinha visto. “Peguei dois potes [de doce de leite], fui para o caixa pagar e vi que o valor que estava sendo cobrado era muito maior do que a soma de dois potes com o preço que estava na estante”, relatou o religioso nas redes sociais após o ocorrido.

Fábio de Melo explicou que tentou, de forma cordial, avisar à funcionária do caixa sobre a diferença. Ela conferiu o preço e afirmou que a etiqueta estava errada. Nesse momento, o gerente da loja interveio e, segundo o padre, agiu de forma ríspida: “O preço está errado e é isso. Se quiser levar, o preço certo é este”.

O padre disse que ficou incomodado com a postura do gerente e que, como consumidor, sentiu-se desrespeitado. Para ele, a situação poderia ter sido conduzida com mais educação. “E se você é gerente e está numa situação embaraçosa, há uma forma de dizer isso com elegância”, comentou.

Demissão do gerente e processo judicial

Dias após à polêmica na cafeteria, o gerente, identificado como Jair Aguiar, foi demitido. Ele está processando a empresa e o padre Fábio de Melo pelo ocorrido.

Jair se manifestou afirmando que a situação foi diferente da relatada pelo padre. Segundo o ex-funcionário, Fábio de Melo não falou pessoalmente com ele e a reclamação sobre o preço não foi explícita. "Eu não maltratei o padre, em momento algum a gente chegou a conversar. Ele não me chamou para me contar que o preço estava errado", disse na ocasião, ao Splash.

Além disso, o ex-gerente disse que passou a sofrer ataques e estava com medo de sair na rua. "Num dia, você não é ninguém, só os teus amigos e as pessoas da tua família te conhecem. Do nada, tem um país todo te massacrando, falando mal de você. E você entra nas redes sociais, os comentários são todos maldosos. Escutaram a versão do padre e ficou por isso mesmo", afirmou.