‘Situações graves’ fizeram Murilo Huff pedir guarda do filho, diz equipe do cantor

Após decisão judicial determinando que Murilo Huff ficará com a guarda provisória de Léo, a equipe jurídica do cantor se pronunciou negando as acusações feitas por Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça e avó do menino de 5 anos.

Segundo os advogados de Huff, 'situações graves' no convívio com a família materna forçaram o músico a solicitar a guarda, e que antes de entrar com o processo, procurou manter a convivência harmoniosa, o que, segundo a defesa de Murilo, foi negado por Dona Ruth.

"Em razão de diversas situações GRAVES e buscando o melhor para seu filho, não teve outra alternativa senão buscar em juízo a guarda do menor", diz a nota da equipe jurídica de Murilo Huff, e que a decisão se baseou em "fatos" e "provas contundentes". Segundo os advogados do cantor, ele vai cumprir a ordem judicial.

"Murilo tem plena consciência que como pai não poderia se omitir frente a tais questões, as quais, quando possível, todos saberão," trecho da nota. A mãe de Marília Mendonça afirmou que a família pretende recorrer da decisão.

Também ficou determinado o direito de convivência para assegurar o bem-estar do garoto, o que significa que a avó do menino poderá visitá-lo, mas a cada 15 dias. "Estamos vivendo tudo que tínhamos vivido de novo. Chega a ser cruel com a criança e conosco. Quando penso no coraçãozinho dele eu choro", disse Dona Ruth ao portal g1 Goiás.

Pelo artigo 1.583 do Código Civil, a modalidade de guarda unilateral "confere a guarda apenas a um responsável legal, enquanto ao outro é conferida apenas a regulamentação de visitas”. Nesse modelo, mesmo quem não detém a guarda, também não se ausenta completamente do convívio familiar.

Disputa pela guarda

A disputa na Justiça pela guarda unilateral de Leo Mendonça Huff, de 5 anos, teve início no começo do mês de junho, após a confirmação do processo aberto pelo pai, o cantor Murilo Huff.

O caso corre em segredo de justiça, e desde então, tanto o Murilo quanto Dona Ruth, trocam farpas e acusações nas redes sociais, que vão desde os valores pagos sobre a pensão e o bem-estar do menino.

Leia a nota da defesa de Murilo Huff

"Contrariando o que vem sendo divulgado, tanto por Dona Ruth, seus familiares, sua equipe e/ou imprensa, Murilo Huff sempre procurou manter uma convivência harmoniosa e pacífica.

Ocorre que, em razão de diversas situações GRAVES e buscando o melhor para seu filho, não teve outra alternativa senão buscar em juízo a guarda do menor.

Para conhecimento, antes de ingressar com referido processo e mesmo ciente das situações ALARMANTES, Murilo buscou uma composição amigável, a qual foi ignorada por Dona Ruth.

Por clareza, todos os dias Léo vai para casa de seu pai, exceto aos finais de semana, Murilo participa ativamente da rotina do filho. Não só Murilo como, seus avós paternos, tios, primos e afins, ou seja, Léo SEMPRE teve e tem uma CONVIVÊNCIA DIÁRIA e HABITUAL com a figura paterna.

Nesse cenário, ainda que o processo tramite em segredo de justiça, é importante salientar que a decisão proferida claramente se baseou nos FATOS e PROVAS CONTUNDENTES dos autos, sendo que, a fixação do direito de convivência foi determinada pelo Julgador que se amparou nas circunstâncias do processo, visando, evidentemente, o melhor para o bem estar do Léo.

Enfim, Murilo tem plena consciência que como pai não poderia se omitir frente a tais questões, as quais, quando possível, todos saberão.

Por último, Murilo informa que, pautado na boa-fé que lhe é peculiar, cumprirá com a determinação judicial imposta.

Atenciosamente,

Equipe Jurídica MURILO HUFF."