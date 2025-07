Após disputa com mãe de Marília Mendonça, Murilo Huff ganha guarda provisória de filho

Durante audiência realizada nesta segunda-feira (30), em Goiânia, ficou decidido que o cantor Murilo Huff ficará com a guarda provisória do pequeno Léo, de cinco anos. Tanto ele quanto a mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth, não chegaram a um acordo na primeira audiência.

Léo até então ficava sob os cuidados da avó, mas já se mudou para a casa do pai, que foi reformada para poder recebê-lo. A decisão do juiz é válida enquanto durar o processo. Em nota, a defesa do cantor disse que “o processo tramita em segredo de justiça, razão pela qual não poderia dar maiores informações.”

Veja também Zoeira Irmão de Marília Mendonça se posiciona sobre briga judicial entre dona Ruth e Murilo Huff

Audiência de conciliação

A audiência teve início por volta das 14h e durou até as 16h. Tanto Dona Ruth como Murilo Huff, que estavam acompanhados dos seus advogados, não falaram com a imprensa. Ao chegar ao fórum, ambos acessaram o prédio por entradas separadas.

Pedido de guarda e inventário de Marília

Murilo Huff entrou com o pedido de guarda unilateral do filho no último dia 11 de junho e, desde então, ele e a avó de Léo têm trocado acusações. Segundo o cantor, o pedido de guarda é em razão de algumas coisas que descobriu nos últimos meses, mas que não poderia se pronunciar pelo processo se encontrar em segredo de justiça.

Já Dona Ruth disse que sempre cuidou muito bem do neto e que o patrimônio dele estaria resguardado. Um montante avaliado em R$ 500 milhões, cujo inventário ainda não foi finalizado. Léo é o herdeiro natural por ser o único filho de Marília.