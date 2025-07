Dona Ruth Dias, mãe da cantora Marília Mendonça, desabafou nesta quarta-feira (2) sobre a luta judicial pela guarda do filho da artista com Murilo Huff. Para Ruth, a disputa é "cruel" com a família e com a criança, Leo, de apenas cinco anos. "Estamos vivendo tudo que tínhamos vivido de novo. Chega a ser cruel com a criança e conosco. Quando penso no coraçãozinho dele, eu choro", disse, em entrevista ao g1.

Dona Ruth só poderá visitar Leo a cada 15 dias, pois a Justiça concedeu a guarda provisória do menino para Murilo Huff. Antes, o garoto morava com a avó.

"Eu estou vivendo um luto. Porque eles proíbem a gente de vê-lo, colocaram lá uma visitação absurda de 15 em 15 dias e proíbe a gente de vê-lo. Meu filho está mal, meu filho está arrasado", disse.

Segundo a mãe de Marília Mendonça, ela pretende recorrer "com urgência" da decisão sobre a guarda.

O estudante de nutrição João Gustavo, irmão da cantora Marília Mendonça, apareceu chorando em um vídeo, publicado nesta terça-feira (1º), nas redes sociais. Ele pediu que as pessoas parem de fazer comentários maldosos sobre dona Ruth na internet.

Disputa pela guarda

Murilo Huff entrou com o pedido de guarda unilateral do filho no último dia 11 de junho e, desde então, ele e a avó de Léo têm trocado acusações nas redes sociais. Segundo o cantor, o pedido veio após ele descobrir "algumas coisas" nos últimos meses. Ele ressaltou que não poderia se pronunciar pelo processo estar em segredo de justiça.

Já Dona Ruth disse que sempre cuidou muito bem do neto e que o patrimônio dele estaria resguardado - um montante avaliado em R$ 500 milhões, cujo inventário ainda não foi finalizado. Léo é o herdeiro natural por ser o único filho de Marília.