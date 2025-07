Irmão de Marília Mendonça chora e pede fim de comentários maldosos sobre dona Ruth

O estudante de nutrição João Gustavo, irmão da cantora Marília Mendonça, apareceu chorando em um vídeo, publicado nesta terça-feira (1º), nas redes sociais. Ele pediu que as pessoas parem de fazer comentários maldosos sobre dona Ruth na internet. O pedido acontece em meio à disputa judicial entre ela e Murilo Huff pela guarda de Léo, filho de Marília.

“É um momento muito difícil. Ela tá muito mal, muito mal mesmo, e eu tô fazendo o máximo para ajudar, só que tá muito difícil, porque ela já perdeu muita coisa. Eu também perdi muita coisa. Só que, todos esses anos, eu tentei me reinventar. Ela também. A gente tentou continuar carregando uma coisa, que sempre foi muito individual: o legado da Marília”, iniciou.

O estudante afirmou que tem medo do que pode ocorrer em meio a um cancelamento na internet. “Eu tô aqui, sei lá, talvez pra pedir desculpa e pra pedir que parem com todos esses ataques. Pela minha mãe. Não é por mim, não é pra me vitimizar, mas parem com isso. De verdade, já chega. Eu não sei o que fazer. Tô fazendo esse apelo, porque tô muito preocupado com o que isso pode causar. A gente tem um exemplo muito grande do que aconteceu com uma vítima desses cancelamentos em massa, dessas páginas".

João Gustavo reforçou que a família não quer dinheiro, e disse que daria a própria vida para ter Marília de volta: "Sempre quis uma vida simples. Eu daria tudo para ter a minha irmã de volta. Inclusive, daria a minha própria vida para ter ela aqui de volta. Só que eu sei que isso não é possível, isso não vai acontecer. Mas eu peço, agora, que deixem a gente em paz".

Guarda provisória de Léo

Na segunda-feira (30), foi divulgada a notícia que Murilo Huff conseguiu a guarda provisória de Léo. A decisão foi tomada após uma audiência de conciliação com dona Ruth e o cantor no Fórum Cível de Goiânia (GO).

O processo corre em segredo de justiça, então nenhum dos envolvidos pode comentar o caso. Desde a morte de Marília, Léo vivia com a avó materna.