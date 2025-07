Conheça Ian Bortolanza, namorado low profile de Anitta que não está entre seus seguidores nas redes

Após reaparecer com "novo rosto", a cantora Anitta compartilhou uma foto com o namorado Ian Bortolanza. Na noite de segunda-feira (30), a artista publicou uma imagem abraçada com o catarinense de Florianópolis, chegando a marcá-lo na publicação. Ele é um empresário low profile, que atua no marketing esportivo.

Eles começaram a se relacionar depois de Anitta terminar o namoro com o jogador Vinícius Souza, em janeiro deste ano. Conforme o jornal GLOBO, a primeira aparição de Ian com Anitta ocorreu durante o carnaval no Rio de Janeiro, no camarote Marquês de Sapucaí.

Ele ainda esteve presente no aniversário da cantora, em evento intimista com ritual hindu, em março. Os dois teriam se conhecido pelas redes sociais, apesar de não se seguirem nos perfis públicos.

Pelos amigos, Ian é conhecido como gentil, prestativo e reservado. Os colegas mais próximos do casal acreditam que Ian seja uma boa figura para equilibrar a vida pública de Anitta.

Veja também É Hit Anitta reaparece nas redes sociais após infecção bacteriana É Hit Anitta cancela show em São João de Campina Grande por questões de saúde

Quem é Ian Bortolanza?

O empresário Ian Bortolanza é formado em Administração, sendo sócio de uma agência de consultoria para atletas. A empresa, focada em lutadores de MMA e UFC, atua na:

Assessoria;

Captação de patrocínios;

Produção de conteúdos para redes sociais.

Dentre alguns clientes, estão: Rafael dos Anjos, Alex Poatan Pereira e Rangel Farias. Ele pratica diversos esportes de combate, incluindo boxe e Muay Thai, além de saber esquiar.

O perfil de Ian no Instagram é fechado e conta apenas com 4,5 mil seguidores e cerca de 80 publicações.