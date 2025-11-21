Calcinha Preta anuncia nova cantora e retorno de Marlus Viana
Mika Rodrigues será a nova vocalista do grupo.
A banda de forró Calcinha Preta anunciou na noite desta sexta-feira (21) a nova formação do grupo. As novidades são: a entrada da cantora Mika Rodrigues e o retorno do cantor Marlus Viana.
“Apresentamos ao Brasil a nova formação da Calcinha Preta. Sejam bem-vindos ao nosso time, Marlus Viana e Mika Rodrigues. A maior do planeta!”, publicou o perfil oficial da banda no Instagram.
Mais cedo, Mika havia publicado nota de desligamento. A artista agradeceu o tempo que passou como vocalista da banda Noda de Caju e disse ter o coração cheio de gratidão.
“Foram 3 anos vivendo sonhos, aprendendo, crescendo e dividindo palcos, estradas e histórias com pessoas que se tornaram parte de quem eu sou. E é por isso que venho comunicar meu desligamento da Noda de Caju, uma família que me acolheu desde o primeiro dia e que sempre será referência na minha trajetória”, disse Mika.
Já Marlus Viana seguia carreira solo desde 2016, quando se desligou da Calcinha Preta. Ele é um dos nomes mais marcantes da banda, tendo passado por elas nos anos de 2004–2005, 2007–2010 e 2014–2016.
SAÍDA DE SILVÂNIA AQUINO
O anúncio dos novos integrantes veio uma semana após a cantora Silvânia Aquino confirmar o seu desligamento da Calcinha Preta.
Silvânia afirmou que a saída não partiu de uma decisão pessoal e reforçou que dedicou grande parte da vida ao grupo, do qual fez parte por 25 anos.
A artista salientou que não há possibilidade de retorno ao grupo: “Ah, volta, não volta… Não. Não há volta. Porque não há tempo para isso. O meu ciclo na Calcinha Preta se encerrou”.