Calcinha Preta anuncia nova cantora e retorno de Marlus Viana

A banda de forró Calcinha Preta anunciou na noite desta sexta-feira (21) a nova formação do grupo. As novidades são: a entrada da cantora Mika Rodrigues e o retorno do cantor Marlus Viana.

“Apresentamos ao Brasil a nova formação da Calcinha Preta. Sejam bem-vindos ao nosso time, Marlus Viana e Mika Rodrigues. A maior do planeta!”, publicou o perfil oficial da banda no Instagram.

Mais cedo, Mika havia publicado nota de desligamento. A artista agradeceu o tempo que passou como vocalista da banda Noda de Caju e disse ter o coração cheio de gratidão.

“Foram 3 anos vivendo sonhos, aprendendo, crescendo e dividindo palcos, estradas e histórias com pessoas que se tornaram parte de quem eu sou. E é por isso que venho comunicar meu desligamento da Noda de Caju, uma família que me acolheu desde o primeiro dia e que sempre será referência na minha trajetória”, disse Mika.

Já Marlus Viana seguia carreira solo desde 2016, quando se desligou da Calcinha Preta. Ele é um dos nomes mais marcantes da banda, tendo passado por elas nos anos de 2004–2005, 2007–2010 e 2014–2016.

SAÍDA DE SILVÂNIA AQUINO

O anúncio dos novos integrantes veio uma semana após a cantora Silvânia Aquino confirmar o seu desligamento da Calcinha Preta.

Silvânia afirmou que a saída não partiu de uma decisão pessoal e reforçou que dedicou grande parte da vida ao grupo, do qual fez parte por 25 anos.

A artista salientou que não há possibilidade de retorno ao grupo: “Ah, volta, não volta… Não. Não há volta. Porque não há tempo para isso. O meu ciclo na Calcinha Preta se encerrou”.

