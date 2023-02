Saiba quem é a nova vocalista da banda Noda de Caju

Natural de Fortaleza (CE), Mickaelly Rodrigues, 29, é a mais nova vocalista da banda Noda de Caju. A nova voz do grupo começou a cantar profissionalmente ainda na adolescência.

"A música entrou na minha vida desde muito criança. Profissionalmente, comecei a atuar aos 15 anos com técnica vocal, trabalhar em estúdio, back vocal, guia de composição, entre outras atividades. Simultaneamente, também comecei a cantar acompanhada do violão", explicou a Michaelly Rodrigues.

Legenda: Mickaelly Rodrigues é natural de Fortaleza Foto: Divulgação

Sobre entrar na banda Noda de Caju, a forrozeira destacou: "A banda, com certeza, é uma das mais importantes do cenário romântico do forró. As letras são incríveis".

Com exclusividade à coluna, a cantora revelou ainda preparar uma nova produção musical com a Noda de Caju.

"Nós temos um projeto, 'Ensaio do Noda'. Um DVD que está sendo prometido para o segundo semestre", revelou Mickaelly Rodrigues.