Henrique e Juliano em feat com Simone Mendes? Sertanejos falam sobre relação com a cantora

Os sertanejos Henrique e Juliano comentaram à coluna o que pensam sobre a carreira solo de Simone Mendes. Em entrevista exclusiva, os irmãos revelaram que até um feat deles com a cantora já foi articulado.

Por causa dos projetos audiovisuais em andamento, a parceria acabou ficando para outro momento.

Nos bastidores do evento "Deu Liga", em Fortaleza, Henrique falou sobre o convite de feat com Simone.

Veja a entrevista:

"Teve, sim, um convite da Simone. A gente conversou. Só que a gente tava nessa transição de gravar esses dois projetos ["To Be" e "Surreal"] e ter esses lançamentos. Como eu falei, são 40 músicas para serem lançadas este ano. E a gente não queria, realmente, que nem o nosso trabalho interferisse nesse lançamento da carreira solo dela, né? E nem vice-versa", explicou Henrique.

O sertanejo ainda ressaltou o carinho e o quanto gosta do trabalho de Simone. "Inclusive, quero aproveitar essa oportunidade pra te mandar um beijo, Simone. Desejar muito mais do que boa sorte, porque sorte vem aliada de competência, de muito trabalho, e eu sei que isso nunca faltou pra você desde o seu começo, da sua história de vida, né? Passa por competência, passa por muito trabalho, passa por muito esforço e muita dedicação. Então, assim, eu quero que as pessoas recebam também de braços abertos. Fica aqui a nossa torcida".

Por 10 anos, Simone e Simaria atuaram como dupla. Em 2022, elas anunciaram a separação.

Juliano ressaltou que a dupla acompanha o trabalho de Simone desde a época em que ela e a irmã cantavam forró.

"A Simone um artista que a gente escuta há muito tempo, né? Desde o Forró do Muído. O trabalho dela tá incrível. Já lançou uma música aí também, a música que fica na cabeça, gravou com Eduardo Pepato. Um grande irmão nosso, né? Grande produtor. Eu espero que ainda aconteça ainda essa parceria".