Xand Avião aposta em 'Pirulitim' para ser hit do Carnaval: 'no paredão ou caxinha de som'

O cantor Xand Avião lançou o EP “Ao Vivo de Verdade” com foco no Carnaval. Sem saber, o próprio público dos shows fez a seleção do repertório. Em entrevista exclusiva à coluna, o comandante falou sobre como montou o repertório.

"Quem fez a seleção foi o público. A gente fez isso sem eles saberem. Gravamos um CD ao vivo no show. Colocamos cinco musicas novas, inéditas, nesse CD. E as letras que foram mais pedidas e comentadas, a gente fez a seleção para esse EP. A chance de acertar é bem maior", comentou o cantor.

Xand Avião diz mirar o EP no Carnaval, mas entende que o cenário é de disputa. Ele aposta na canção "Pirulitim" como promessa de hit.

Assista "Pirulitim":

Tracklist:

"Pirulitim" "Várias Bebezinhas" feat com Mari Fernandez "Deixa Eu Te Esquecer" "Festa de Vaquejada" (Tirenete de Cerveja)

Xanf Avião Cantor Vai rodar muito no Carnaval. Não vou ser soberbo de dizer que vai ser a música do Carnaval. Tomara que seja, mas acredito que ela vai tocar muito por ser uma música dançante, de um casal que trata um ao outro com apelidos

As músicas estão disponíveis nas principais plataformas de streaming do País. "É um som mais quente, pra ouvir no carro, na caixinha do som. A gente já fez a mixagem pensando nisso", destacou Xand Avião.