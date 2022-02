Cantores da Calcinha Preta homenageiam Paulinha Abelha com músicas em entrada de hospital; assista

Daniel Diau, cantor da Calcinha Preta, homenageou a vocalista Paulinha Abelha em companhia dos ex-cantores da banda —Marlus Viana e Berg Rabelo. Nesta terça-feira (22), em momento musical, no hospital onde a cantora foi hospitalizada, o trio cantou a letra de "Vai Dar Tudo Certo" de Noemi Nonato.

Na homenagem, eles também fizeram uma versão com frases de cura da canção "Paulinha", inspirada em "Without You", da Mariah Carey. A cantora segue internada em coma profundo com complicações com disfunção renal e hepática.

Veja encontro de cantores:

Monitoramento das disfunções orgânicas

Conforme boletim médico, divulgado às 11h, a artista continua hospitalizada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ela mantém quadro neurológico inalterado, sem necessidade de medicamento para ajuste de pressão, respirando com suporte de aparelhos.

Como informado em coletiva de imprensa, os médicos continuam com a investigação das causas da internação da cantora. "Segue realizando exames para avaliação e monitoramento contínuo das disfunções orgânicas (neurológica, hepática e renal)", diz o comunicado.

Marcos Aurélio, neurologista da cantora, afirmou que a paciente se encontra com um rebaixamento sensorial severo, classificado como de nível 3 na escala Glasgow, usada por médicos para entender o nível de consciência de um paciente. O índice da cantora é o mais baixo de todos, em uma variação que vai de 3 a 15.

Evolução clínica

Paulinha Abelha foi internada no dia 11 de fevereiro. Três dias depois, ela foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um segundo hospital privado de Aracaju, "hemodinamicamente estável, realizando terapia renal substitutiva, sem quadro de infecção", segundo boletim médico da ocasião. Ou seja, Paulinha entrou em diálise para melhorar o funcionamento dos rins.