Paulinha Abelha segue internada em contínuo monitoramento das disfunções orgânicas

A cantora Paulinha Abelha, voz da banda Calcinha Preta, segue internada em hospital de Aracaju (SE), nesta quarta-feira (23). Conforme boletim médico, divulgado às 11h, a artista continua hospitalizada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ela mantém quadro neurológico inalterado, sem necessidade de medicamento para ajuste de pressão, respirando com suporte de aparelhos.

Como informado em coletiva de imprensa, os médicos continuam com a investigação das causas da internação da cantora. "Segue realizando exames para avaliação e monitoramento contínuo das disfunções orgânicas (neurológica, hepática e renal)", diz o comunicado.

Marcos Aurélio, neurologista da cantora, afirmou que a paciente se encontra com um rebaixamento sensorial severo, classificado como de nível 3 na escala Glasgow, usada por médicos para entender o nível de consciência de um paciente. O índice da cantora é o mais baixo de todos, em uma variação que vai de 3 a 15.

Evolução clínica

Paulinha Abelha foi internada no dia 11 de fevereiro. Três dias depois, ela foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um segundo hospital privado de Aracaju, "hemodinamicamente estável, realizando terapia renal substitutiva, sem quadro de infecção", segundo boletim médico da ocasião. Ou seja, Paulinha entrou em diálise para melhorar o funcionamento dos rins.

O Hospital da Unimed divulgou em 17 de fevereiro uma piora do quadro clínico que resultou no estado de coma. A unidade de saúde decidiu pela transferência para o Hospital Primavera, que não aconteceu de imediato em razão de uma "instabilidade neurológica". A remoção só aconteceu na noite do mesmo dia, quando Paulinha passou a ser acompanhada por um médico que se deslocou de São Paulo para Aracaju.