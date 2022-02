Internada em UTI, Paulinha Abelha faz terapia renal substitutiva; entenda o tratamento

A equipe da cantora Paulinha Abelha publicou um comunicado no Instagram, na noite desta terça-feira (15), para atualizar o estado de saúde da forrozeira, internada no último fim de semana após passar mal, que apesar do quadro estável segue na UTI. Paula está fazendo terapia renal substitutiva.

A Terapia Renal Substitutiva é um tratamento que exerce as funções dos rins quando o órgão não cumpre suas funções devidamente. É um termo usado para abranger os procedimentos para a insuficiência renal, que inclui hemodiálise, diálise peritoneal entre outros.

"O hospital informa que Paula De Menezes Nascimento Leca Viana, encontra-se internada na Unidade De Terapia Intensiva, hemodinamicamente estável, realizando terapia renal substitutiva, sem quadro de infecção, diz o comunicado.

Exames

A nota também diz que a cantora está fazendo "exames para melhor elucidação do quadro", considerado estável. "Mais informações sobre o estado de saúde da artista, serão enviadas apenas via boletim médico".

Paulinha Abelha, voz icônica da banda Calcinha Preta, precisou ser internada no fim de semana. Nesta terça-feira, o marido da contora, Clevinho Santos, informou que Paulinha apresentou melhoras e disse que o quadro dela não era grave.