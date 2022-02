Paulinha Abelha respira com ajuda de aparelhos em UTI de hospital em Aracaju

Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, segue em coma, clinicamente estável, com quadro de infecção controlado e respirando com o suporte de aparelhos. As informações são de boletim médico do hospital particular onde ela está internada em Aracaju (SE), divulgado pelo G1, no início da tarde de sexta-feira (18).

A cantora foi transferida do Hospital da Unimed para o Hospital Primavera, na Zona Sul de Aracaju, no fim da noite desta quinta-feira (17), para novos exames renais.

A forrozeira foi internada no dia 11 de fevereiro, após ser diagnosticada com problemas nos rins. Ela está sendo acompanhada por um médico de São Paulo.

No boletim médico divulgado na tarde da quinta (17), foi divulgado que Paulinha estava em coma, e por causa da instabilidade neurológica, não tinha condições clínicas suficientes para a transferência, mas no fim da noite a situação mudou e ela foi transferida.

Fake news

No fim da noite de quinta-feira, os administradores da conta do Instagram da Calcinha Preta e de Paulinha Abelha publicaram um comunicado contra as mensagens de fake news feitas sobre o estado de saúde da cantora.

"Em virtude de especulações e notas infundadas, a equipe da banda Calcinha Preta pede aos jornalistas, amigos e fãs que considerem como oficiais as informações postadas nas redes da artista e do grupo, que manterão todos cientes sobre o estado de saúde da nossa querida Paulinha Abelha. Todos os boletins serão divulgados com assinatura dos médicos que estão se dedicando ao tratamento da artista. Agradecemos e pedimos para que todos continuem orando e enviando vibrações positiva", diz a nota.