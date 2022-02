Bell Oliver, cantor da Calcinha Preta, nega morte cerebral de Paulinha Abelha

O cantor Bell Oliver, vocalista da banda Calcinha Preta, afirmou que notícias que circularam nas redes sociais sobre a morte cerebral de Paulinha Abelha, nesta quinta-feira (17), são fake news. Ela foi internada no dia 11 de fevereiro após sofrer problemas renais. As informações são da TV Sergipe, afiliada da TV Globo.

"É fake news. A gente fica muito triste. Isso aí é um mal irreversível, que ela teve morte cerebral. Quero aqui dizer para todos os fãs e amigos que ela continua estável. Fiquem tranquilos, vamos continuar nossa corrente de oração", alertou o cantor de forró.

O cantor também declarou que uma equipe foi contratada para avaliar o quadro de saúde da cantora em paralelo à equipe hospitalar e falou sobre coma de Paulinha Abelha.

"Teve uma equipe que a gente contratou, que está dando um diagnóstico neutro, fora do hospital, junto com a equipe do hospital. Ele [o médico] falou que é normal [o coma]. Tem um dia que ela tomou antibiótico. Geralmente o antibiótico pra começar a fazer efeito são 48h. Ele pediu que a gente tivesse calma, que as taxas dela estão normais", disse o cantor.

Paulinha segue em internação

O boletim médico mais recente de Paulinha Abelha, divulgado na noite de quinta-feira, revelou que a cantora teve piora clinica.

"O hospital da Unimed Sergipe, informa que a paciente Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, evoluiu com piora clínica nas últimas 12 horas e encontra-se em coma. Está em programação de transferência de unidade hospitalar, mas, por instabilidade neurológica não reúne condições clínicas seguras para realizar a transferência no momento", diz o comunicado.