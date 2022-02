Marido de Paulinha Abelha revela foto de cantora na internação e pede orações

Clevinho Santos, marido da cantora Paulinho Abelha, usou o Instagram para pedir orações pela companheira internada e em estado de coma por problemas renais. Nesta quinta-feira (17), ele publicou uma foto segurado a mão da amada no leito hospitalar.

Ele aparece usando trajes especiais no hospital e agarrando a mão de Paulinha Abelha.

Legenda: Clevinho segurando mão de Paulinha Abelha em internação Foto: Reprodução/Instagram

"Deus é o Deus do impossível, que os planos dele é maior que o nosso! Iremos dar um testemunho lindo pra glória do senhor", escreveu Clevinho acompanhado da foto da amada publicada em story do Instagram.

Paulinha segue em internação

O boletim médico mais recente de Paulinha Abelha, divulgado na noite de quinta-feira, revelou que a cantora teve piora clinica.

"O hospital da Unimed Sergipe, informa que a paciente Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, evoluiu com piora clínica nas últimas 12 horas e encontra-se em coma. Está em programação de transferência de unidade hospitalar, mas, por instabilidade neurológica não reúne condições clínicas seguras para realizar a transferência no momento", diz o comunicado.

Fake news

No fim da noite de quinta-feira, os administradores da conta do Instagram da Calcinha Preta e da Paulinha Abelha publicaram um comunicado contra as mensagens de fake news feitas sobre o estado de saúde da cantora.

"Em virtude de especulações e notas infundadas, a equipe da banda Calcinha Preta pede aos jornalistas, amigos e fãs que considerem como oficiais as informações postadas nas redes da artista e do grupo, que manterão todos cientes sobre o estado de saúde da nossa querida Paulinha Abelha. Todos os boletins serão divulgados com assinatura dos médicos que estão se dedicando ao tratamento da artista. Agradecemos e pedimos para que todos continuem orando e enviando vibrações positiva", diz a nota.