Entenda o que aconteceu com Paulinha Abelha, do grupo Calcinha Preta

Internada no último dia 11 de fevereiro com complicações renais, a cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, permanece em coma e respirando com ajuda de aparelhos em um hospital de Aracajú, em Sergipe.

A cantora foi transferida do Hospital da Unimed para o Hospital Primavera, na Zona Sul de Aracaju, no fim da noite desta quinta-feira (17), para novos exames renais. No mesmo dia, médicos detectaram uma bactéria no cérebro da cantora.

No boletim médico da unidade de saúde, foi divulgado que Paulinha estava em coma, clinicamente estável e com quadro infeccioso controlando.

Evolução do quadro

A vocalista do grupo estava bem até o dia 10 de fevereiro, quando publicou um post com imagens nos palcos. No dia seguinte, no entanto, ela passou mal durante uma turnê em São Paulo e foi internada.

Na terça-feira (14), ela foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), "hemodinamicamente estável, realizando terapia renal substitutiva, sem quadro de infecção", segundo boletim médico da ocasião. Ou seja, Paulinha entrou em diálise para melhorar o funcionamento dos rins.

O Hospital da Unimed divulgou na quinta-feira (17) uma piora do quadro clínico que resultou no estado de coma. A unidade de saúde decidiu pela transferência, que não aconteceu de imediato em razão de uma "instabilidade neurológica". A remoção só aconteceu na noite do mesmo dia, quando Paulinha passou a ser acompanhada por um médico que se deslocou de São Paulo para Aracaju.

Paulinha, que está no Calcinha Preta desde 1998, é casada com o modelo Clevinho Santos. Pelas redes sociais, ele pediu orações para a companheira na quinta-feira (17).